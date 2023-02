Opava do přípravného kolotoče zápasu vkročila minulý týden, kdy na umělé trávě v Kylešovicích porazila účastníka I. A třídy z Mokrých Lazců 14:0. V sobotu pak Opavští v Ostravě narazili na Vítkovice, účastníka MSFL. „Nebyl to špatný zápas z našeho pohledu. V prvním poločase jsme prohráli, výsledek se nám podařilo ale otočit. Nakonec ale domácí srovnali,“ vracel se k utkání opavský trenér Zbyněk Pospěch. „Ve druhém poločase jsme měli šance, jak my, tak soupeř. Bohužel domácí na rozdíl od nás góly dávali. Sice jsme nakonec prohráli, ale s kluky jsme spokojeni. Je vidět u nich progres a velká chuť do práce,“ zakončil Pospěch.