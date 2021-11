Zápas v Uherském Brodě fotbalistům z Dolního Benešova nevyšel. Nebyli schopni vytvořit žádnou šanci a prohráli 0:2.

Dolní Benešov prohrál v Uherském Brodě | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Na Uherský Brod to neumíme a v sobotu se to znovu potvrdilo,“ povzdechl si trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. „V prvním poločase jsme hráli proti větru, což nám dělalo problém,“ přiznal hostující kouč. Ve 20. minutě kopal zhruba z pětatřiceti metrů Gettler trestný kop a míč skončil překvapivě za zády gólmana Baránka. „Domácí hráč chtěl původně centrovat, vítr ale vzal balon a ten skončil na zadní tyči. My jsme si nevytvořili téměř nic,“ mrzelo kouče.