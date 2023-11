/VIDEO, FOTOGALERIE/ Byl to bláznivý zápas, který se musel líbit. Fotbalisté opavského béčka předvedli parádní finiš. Podařilo se jim vymazat dvougólový náskok soupeře. Remízu 3:3 zařídil ve třetí minutě nastavení Patrik Haitl.

SFC Opava B - Vítkovice 3:3 | Video: Petr Widenka

„Je skvělé, že jsme mohli hrát na hlavním hřišti. Byl to úplně jiný sport,“ usmíval se po zápase trenér opavské rezervy Zdeněk Partyš. „Docela mě přepadla i nostalgie. V hlavě se mi přehrávaly vzpomínky na dobu, když jsem ještě za Opavu hrával,“ svěřil se.

Jeho tým začal dobře. Už v 8. minutě šli Opavští do vedení. Po akci na levé straně se balon dostal k Haitlovi a ten střelou na přední tyč otevřel skóre. Vypadlo to, že favorit má našlápnuto k pohodovému vítězství, jenomže neměl. „Netrefili jsme rozestavení. Vůbec nám to nešlo. Vítkovice měly fantastický přechod do útoku. Dělalo nám to obrovské problémy. Během chvilky jsme prohrávali, nestačili jsme se vracet,“ pokračoval čtyřicetiletý kouč.

„Museli jsme změnit rozestavení na 4-4-2. Jenomže po přestávce jsme inkasovali na 1:3 a nevypadalo to s námi dobře,“ přiznal Zdeněk Partyš. Opava vsadila všechno na jednu kartu. „Opět jsme změnili rozestavení. Hráli jsme se čtyřmi útočníky. Šli jsme do maximálního rizika,“ přiblížil trenér divizního lídra.

V 79. minutě se dostal odražený balon k Veličkovi, který ho bodlem nasměroval do sítě. Ve třetí minutě nastavení pak přišlo vyrovnání. Slezský FC kopal standardku. Ke střele se dostal gólman Kramář. Jeho pokus hostující strážce svatyně vyrazil k Haitlovi a ten ho propálil do sítě. „Vzhledem k průběhu zápasu má bod pro nás cenu zlata. Byl to bláznivý zápas. Na kluky jsem pyšný, rvali se do posledních sekund. Tým pracoval velmi dobře, nechyběly tam emoce. Jsem spokojený. Chtěl poděkovat i fanouškům, kterých přišlo opravdu hodně,“ zakončil Zdeněk Partyš.

SFC Opava B – Vítkovice 3:3 (1:2)

Branky: 8. a 90.+3. Haitl, 79. Velička – 22. Chylek, 28. F. Gaži, 50. Nieslanik. Rozhodčí: Jurajda – Ganaj, Potiorek. ŽK: Haitl, Hýbl – F. Gaži, Chylek, Richtár. Diváci: 238.

Kramář – Kaizar, Celta, Wehowský – Jaroszek (62. Stambolidis), Haitl, Chládek, Hýbl, Ščudla (54. Tipoas) – Velička, Ligáč (46. Višňa). Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.