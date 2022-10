„Změnili jsme rozestavení. Hráli jsme s třemi obránci. Do sestavy se navíc vrátil Vrána a odehrál velmi dobrý zápas. Obranu dobře dirigoval,“ řekl jeden z opavských trenérů Zbyněk Pospěch. Opavští začali skvěle. Už po čtyřech minutách se trefil Pikul a když si dal Kutty vlastní gól, šla Břidličná do kolen. „Připravovali jsme na brejkové situace Opavy. Bohužel na hřišti to tak nevypadalo. Když dostanete od takového týmu rychlé dva góly, těžko se zvedáte,“ poznamenal kouč Břidličné Jaromír Lukášek. „Od stavu 3:0 bylo prakticky rozhodnuto a na trávníku existoval už jen jeden tým. Vyrobili jsme spoustu hloupých chyb,“ dodal.