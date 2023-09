/VIDEO, FOTOGALERIE/ První vítězství v sezoně slaví fotbalisté opavské rezervy. Ti na domácím trávníku ve Velkých Hošticích porazili Řepiště 4:1. Domácí kouč Zdeněk Partyš ale spokojený vůbec nebyl. Těšily ho pouze tři body.

SFC Opava B - Řepiště 4:1. | Video: Petr Widenka

„Byli jsme špatní, hodně špatní,“ povzdechl si Zdeněk Partyš. „Jsem zklamaný a naštvaný zároveň. Přišel jsem domů a musel jsem začít luxovat a uklidnit se u vysavače,“ svěřil se mladý kouč opavské rezervy. Jeho tým šel do vedení ve 22. minutě. Do vápna Řepiště přišel centr. Velička se nejdříve neprosadil ale druhým pokusem prostřelil levačkou vše, co mu stálo v cestě. Na druhý gól se čekalo až do 71. minuty. Whiffen vystřelil, jeho pokus byl tečovaný a lobnul brankáře – 2:0. „Řepiště ale dalo kontaktní gól. Bylo nebezpečné,“ řekl trenér SFC Opava B. V 78. minutě šel z boku Velička po přihrávce Dostála sám na gólmana a zvýšil na 3:1. „Tato branka definitivně rozhodla. Nakonec jsme vyhráli 4:1, ale to je tak vše. Náš výkon nebyl dobrý. Neměli jsme druhé balóny. Nebyli jsme na tom dobře kondičně ani herně. Byla tam spousta chyb, nebylo to dobré běžecký. Na jiné soupeře by tento výkon nestačil,“ kritizoval výkon svého týmu Zdeněk Partyš. „Navíc nám nepomohl ani těžký terén,“ dodal.

Slezský FC Opava B – Řepiště 4:1 (1:0)

Branky: 22. a 78. Velička, 71. Whiffen, 90.+2. Dostál – 78. Lőrincz. Rozhodčí: Dorušák – Ganaj, Banot. Diváci: 65.

Opava B: Číž – Wehowský, Kaizar, Chládek, Celta – Stambolidis (59. Jaroszek), Whiffen, Kovárník (46. Dostál), Ligáč (65. Šrek), Višňa – Velička. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.