„Pozitivum vidím v tom, že hrajeme s mladou sestavou. Někteří kluci si na dospělý fotbal zvykají. Teď jsou zavařeni, ale věřím, že to půjde. Potenciál mají,“ řekl úvodem trenér rezervního týmu Slezského FC Opava Zdeněk Partyš. „Opava začala dobře. My jsme byli zbytečně nervózní. Soupeř toho dokázal využít,“ přiznal kouč Bílovce Jan Woznica.

V 9. minutě byl ve vápně faulován Rataj a kopala se penalta, kterou Rataj proměnil. „Začátek nevypadal v našem podání špatně. Bohužel jsme inkasovali brzy vyrovnávací gól,“ posteskl si kouč Opavy. Bílovec se brzy vrátil do hry. Melecký vytáhl balon a po šedesáti metrech ho dal do běhu Limanovskému, jehož centr křižnou střelou uklidil do branky Krömer. Vzápětí měli domácí další šance. Ale Gajdošík a po něm ani Melecký Fojtíčka nepřekonali. V poslední minutě prvního poločasu se do míče zhruba z pětadvacetimetrové distance opřel Kollek a krásnou ranou levačkou poslal svůj tým do vedení. „Udělali jsme dětinské chyby z kategorie U15. Úplně jsme hořeli na levé straně. Bílovec nás pořádně větral. Domácí dobře bránili, hráli na brejky, které jim vycházely,“ zlobil se trenér opavského béčka. „Dva góly s námi otřásly,“ dodal.

Po přestávce přidal Bílovec další dvě branky a vyhrál 4:1. „Ve druhém poločase jsme očekávali nápor Opavy. Ten ale nepřišel, zápas se odehrával v naši režii. Jsem rád, že se nám podařilo vstřelit další dvě branky,“ byl spokojený trenér Bílovce. Po přihrávce Limanovského zvyšoval na 3:1 Mozol. „Měli jsme i další šance, které jsme ale neproměnili,“ pokračoval Jan Woznica. Na konečných 4:1 upravil Jelen. Nahrával mu Limanovský, který si tak zapsal tři gólové asistence. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Navíc s tak těžkým soupeřem,“ byl spokojený kouč vítězného týmu.

„Bílovec vyhrál zaslouženě. Třicet metrů a některé fáze zápasů máme tropické. Na tom musíme zapracovat. Z naší strany to nebylo dobré. Ale já jsem optimista. Věřím, že mladé kluky nakopneme,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Bílovec – SFC Opava B 4:1 (2:1)

Branky: 17. Krömer, 45. Kollek, 62. Mozol, 87. Mozol – 9. Kostka (penalta). Rozhodčí: Banot – Ganaj, Proske. ŽK: Koschatzký, Tomášek, Jelen – Hendrych. Diváci: 110.

Bílovec: Minařík – Kollek, Tomášek, Heiník, Melecký – Koschatzký, Gajdošík (59. Mozol), Krayzel – Krömer (46. Jelen), Kunz (74. Dluhoš), Limanovský (87. Čavera). Trenér: Jan Woznica.

Opava B: Fojtíček – Kaizar, Kostka, Celta – Sochor (59. Jaroszek), Chládek, Whiffen (46. Dostál), Kovárník (87. Ambrož), Hendych – – Rataj (46. Višňa), Ligáč. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.