/FOTOGALERIE/ Opavská rezerva zvládla zápas 6. kola fotbalové Divize F na jedničku. Ve Frenštátu dala domácímu Beskydu lekci a vyhrála 4:0. Svěřenci trenérů Partyše a Pospěcha po celé utkání dominovali. Skvělé představení odehrál Adam Sochor, autor dvou gólových nahrávek a jedné branky.

Frenštát - SFC Opava B 0:4 | Foto: Lubomír Mazoch

Vzhledem k reprezentační přestávce nasadili hosté do hry i hráče z druholigového áčka. Na trávníku se dokonce objevil Marzuq Yahaya. „Postavili jsme hodně ofenzivní sestavu. Prakticky jsme hráli na čtyři útočníky, tento záměr nám vyšel na jedničku,“ pochvaloval si trenér Opavy Zdeněk Partyš. „Naši útočníci byli nebránitelní,“ dodal jedním dechem.

„Když jsme viděli opavskou sestavu, bylo nám jasné, že soupeř bude mít více míč na kopačkách a my se do tlaku moc nedostaneme,“ začal o utkání hovořit trenér Beskydu Roman Kučerňák. „Chtěli jsme se pokusit uhrát dobrý výsledek, jenomže se nám to nepovedlo. Opavě jsme vstup do zápasu usnadnili. Naše pravá strana připomínala průchoďák, místy jsme si připadali jako na kolotoči,“ kroutil hlavou domácí stratég.

Ve 25. minutě utekl po lajně Sochor, obehrál protihráče a nahrál Ratajovi, který uklízel míč do prázdné branky – 0:1. Druhý gól dal Sochor sám, když se opět kličkou zbavil hráče u lajny a dostal se až k zakončení. Na poločasových 0:3 upravoval po přihrávce Sochora Yahaya. „Za stavu 0:2 jsme měli kopat penaltu, a to za faul na Kalfase, tu ale rozhodčí neviděl. Jinak ale Opava dominovala, jasně nás přehrávala a zaslouženě vyhrála,“ uznal Roman Kučerňák. Na konečných 0:4 upravil po standardce Whiffena Yahaya.

„Kluci z áčka nám hodně pomohli. Naši mladí hráči minutu od minuty vedle nich rostli. Jestliže po minulém utkání jsem byl hodně kritický, tak nyní musím své hráče pochválit. Takhle si naši hru představuji,“ podotkl Partyš a doplnil: „Bylo to o kolektivním výkonu. Musím ale vyzdvihnout výkon Adama Sochora. Byl to jeho zápas. Dělá velké pokroky.“

Frenštát – Slezský FC Opava B 0:4 (0:3)

Branky: 25. Rataj, 31. Sochor, 39. a 51. Yahaya. Rozhodčí: Smýkal – Páral, Pavlica. ŽK: Macík. Diváci: 317.

Frenštát: Hamza – Bednář (54. Martynek), Macík, Ševčík, Rek – Opatřil, Bzirský (43. Macura), Hrabec, Kalfas, Pyclík, Hrabec – Bartoš (54. Fendrich). Trenér: Roman Kučerňák.

Opava B: Číž – Wehowský, Kaizar, Helebrand, Celta – Rataj (58. Stambolidis), Tipoas (46. Whiffen), Chládek, Sochor (58. Jaroszek) – Velička (74. Kovárník), Yahaya (58. Kostka). Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.