/FOTOGALERIE/ Čekání na první vítězství v sezoně pokračuje. Fotbalisté opavského béčka nezvládli divokou přestřelku v Hlubině. Mladý tým trenéra Zdeňka Partyše podlehl domácímu výběru 3:5. Hvězdou utkání byl ofenzivní univerzál vítězného mužstva René Kalay, který se hned čtyřikrát zapsal mezi střelce.

TJ Unie Hlubina - SFC Opava "B" 5:3 (26. srpna 2023) | Foto: TJ Unie Hlubina

Na opavské soupisce se objevili dva nováčci, a to Nikolaos Tipoas a Janis Stambolidis. „Jedná se o kluky, které znám z Bohunic. Potřebovali jsme doplnit kádr, protože nás bylo málo. Oba kluci budou určitě přínosem,“ řekl opavský trenér Zdeněk Partyš.

Samotné utkání nabídlo pořádnou divočinu. Opava šla hned z první akce do vedení. To ale trvalo pouze čtyři minuty. Ve 41. minutě už domácí vedli 3:1 a Kalay měl zkompletovaný hattrick. „Připravovali jsme se na Badalyana, kterému jsme prostor nedávali. Nakonec se ale chytil jiný soupeřův hráč. Je vidět, že se se stále učíme. Navíc Hlubina má velkou kvalitu, což ukázala,“ podotkl trenér opavského béčka. Opava do přestávky dala gól naděje. „Měli jsme ve hře dobré momenty, věřil jsem, že můžeme s výsledkem ještě něco udělat. Jenomže jsme znovu inkasovali,“ posteskl si Zdeněk Partyš. V 75. minutě vrátil Opavu do hry Ligač. „Do závěrečných minut jsme byli ve hře. Nakonec nám ale štěstí nepřálo. Utkání ale bylo zajímavé. Ve hře jsme měli dobré věci,“ zakončil trenér opavské rezervy.

Hlubina – Slezský FC Opava B 5:3 (3:2)

Branky: 5., 36., 41. a 93. Kalay, 64. Konečný – 1. a 46. Višňa, 75. Ligač. Rozhodčí: Ganaj – Sklář, Dudek. ŽK: Knedla – Kaizar, Chládek, Whiffen, Dostál, Pospěch. ČK: 90: Pospěch. Diváci: 120.

Opava B: Kramář – Dostál, Chládek, Kaizar, Celta (66. Jaroszek) – Tipoas (62. Kovárník), Whiffen (81. Ambrož), Višňa ( 66. Stambolidis), Sochor, Rataj (46. Ligač) – Velička. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.