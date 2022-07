V kádru, který postoupil už do divize, nefigurují Adam Rolný, jenž zamířil do Velkých Heraltic a taky exopavská dvojice František Kaštovský – Ondřej Ficek. Oba by měli posílit Pustou Polom. „Ještě uvidíme, jak to bude s Jiřičným a Györgym. Moc bych si přál, aby oba kluci pokračovali dál v Břidličné,“ zdůraznil hrající manažer Kohovutí.

A jak to vypadá s příchody? Z Vítkova dorazili bratři Ondřej a Patrik Moravcové. Z Krnova gólman Tabach. Velkou posilou do ofenzivy by se mohl stát útočník Jan Šmirják, kterého si trenér Lukášek přivedl z Bohuňovic. Čtyřiadvacetiletý střelec prošel Dynamem Javorník, olomouckou Sigmou, Jeseníkem nebo HFK Olomouc. „Je to gólový hráč. V Bohuňovicích byl nejlepším střelcem. Věřím, že mu to bude padat i u nás,“ přeje si Cudrák.

A to není všechno. Z Dětmarovic do Břidličné míří Alexandr Holec, jenž kopal v minulé sezoně i v Krnově. Dalším nováčkem se může stát Lukáš Ptáček. Ten hrával v minulosti například za Bohumín, ostravský Baník nebo Petřkovice. „Z Heřmanic bychom rádi získali Adama Kopečného, hráč zájem má, otázkou bude, jak se dohodnou kluby,“ poznamenal Cudrák.

Velkou posilou by se mohl stát osmadvacetiletý stoper Jakub Můčka. Tento odchovanec Nových Sadů kopal také za olomouckou Sigmu nebo Opavu. Podstatnou část dospělé kariéry ale strávil v třetiligovém Uničově. „Kuba by se nám moc hodil, uvidíme, jak nakonec posílení dopadne. Jasné je, že kádr zkvalitnit musíme,“ zakončil Cudrák.

Břidličná – HFK Olomouc 5:2 (3:1)

Branky Břidličné: Cudrák 2, O. Moravec, Kučera, Šmirják

Břidličná: Zifčák – Kučera, Berger, Holec, Simichanidis – Cudrák, Hoffman, Češek, Dydowicz – Ptáček, Šmirják – Ondra, Adamovský, O. Moravec, P. Moravec, Koryťák, Houdek. Trenér: Jaromír Lukášek