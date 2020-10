Branky: 35. Rychlý, 37. Harazim, 42. Dordič, 70. Veselý, 77. Celta - 63. Václavíček z pok. kopu.

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Zápas nám vyšel, hráli jsme dobře, i když nějaké chyby tam byly. Výsledek vypadá jasně, ale i soupeř měl šance. Nás v určitých pasážích podržel brankář La-sák.“

Patrik Poštulka (ved. mužstva Bohumína): „Na rozdíl od pře-dešlých zápasů jsme tentokrát hráli dobře, měli jsme šance. Pak jsme dostali během chvilky dva góly, a to s námi otřáslo. Pak při-šel ještě gól do šatny. Ve druhé půli jsme snížili, a zase měli tutov-ku. Místo 3:2 ale domácí dali gól na 4:1 a pak už jsme odpad-li.“ (rob, čin)

RÝMAŘOV - NOVÝ JIČÍN 5:0 (4:0)

Branky: 38. a 88. Hleba, 13. Šupák, 33. Jeřábek, 45. Machuča.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Vyšel nám vstup do zápasu, dali jsme rychlý gól po akci Radka Němce, kdy Tomáš Šupák za-končoval do prázdné branky. První poločas byl z naší strany dobrý, ve druhém šel výkon dolů. Těší mě, že jsme ve druhém utkání po sobě uhráli nulu vzadu.“

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „Výsledek je jasný, ale v naší hře byly dobré momenty. Bohužel jsme dostali rychlý gól. Pak jsme ale byli v poli lepším týmem, měli jsme i střed hřiště, jenomže naše veškeré snažení končilo před šestnáctkou, chyběla nám fi-nální fáze. Udělali jsme individuální chyby při bránění, dostali pak gól do šatny a bylo po zápase. Druhý poločas se už jen dohrá-val.“ (rob)

HEŘMANICE - DĚTMAROVICE 1:2 (1:2)

Branky: 20. Půda - 4. Jež, 26. Ciku.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Vyrovnaný zápas, možná jsme měli i více šancí, ale bohužel se opakovala historie a zase jsme prohráli 1:2. Je to škoda. Body potřebujeme.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Musím potvrdit slova kole-gy Kročila z Karviné, že jsme hráli už proti slabším týmům, než jsou Heřmanice. Nevím, proč mají jen bod, ale hodně nám to zne-příjemnily. Držení míče bylo sice jasně na naší straně, ale zarputi-lý a houževnatý soupeř nám dělal problémy nákopy na vysoké útočníky a ti byli ve vápně cítit. Nervy to byly až do konce.“ (hek, čin)

HAVÍŘOV - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 3:5 (3:1)

Branky: 11. a 14. Wojnar, 9. Förster - 16. a 65. Škorik, 56. Biolek, 61. Švrček, 62. Velička, ČK: 67. Wojnar (H.).

Bronislav Cwiekala (ved. mužstva Havířova): „Za svou kariéru nepamatuji podobný zápas a to jsem toho zažil už hodně. Však je mi také 65 let. Začátek jsme měli super, za čtrnáct minut jsme vedli 3:0. Pak jsme dostali gól z trestňáku po vymyšleném faulu, ale co se dělo ve druhé půli, to nechápu. Během devíti minut jsme dostali čtyři branky. Byli jsme jako opaření, nezmohli se na odpor.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu nad Ostravicí): „Rychle jsme prohrávali 0:3, musím ale kluky pochválit a smeknout před nimi, že to otočili. Byla to smršť a euforie, domácí nevěděli, kam mají sko-čit dřív.“ (čin, sob)

KARVINÁ B - POLANKA NAD ODROU 1:0 (0:0)

Branka: 56. Tavares.

Marek Bielan (trenér Karviné B): „Balon jsme měli trvale na svých kopačkách a Polanku nepouštěli pomalu za půlku, jenže hosté měli skvělou organizaci hry a odjezdili to proti nám jako po-hár proti ligistovi. Opravdu klobouk dolů, znepříjemnili nám to, sta-čili se s námi přesouvat a dlouho jsme se do jejich obrany nemohli dostat. Až zhruba posledních dvacet minut jim začaly ubývat síly.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Zatím náš nejlepší soupeř. Karviná hrála velmi dobře. Musím kluky pochválit, jak zvládli zápas v obranné fázi i kondičně, do posledních minut jsme hráli o výsle-dek, i když šancí jsme moc neměli. Přesto jsme byli blízko remíze, bohužel soupeř dal gól ze situace, která brankou skončit nemusela. Bod jsme mohli mít, nemáme se ale za co stydět.“ (čin, hek)

FRENŠTÁT P. R. - VÍTKOVICE 2:3 (0:2)

Branky: 89. Fojtík, 49. Walder - 11., 32. a 76. Smékal, ČK: 68. trenér Pištěk (V.).

Ivo Maruchnič (předseda Frenštátu): „Nehráli jsme dobře. Kvůli zdravotním problémům jsme měli velký problém se složením sestavy. Chyběl navíc potrestaný střelec Klimpar. Hosté hráli dob-ře a zaslouženě vyhráli.“

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Minule jsem kluky hanil, teď je musím pochválit. Výkon byl úplně odlišný, všichni odvedli ma-ximum a vedlo to ke třem bodům. Byl to zápas hodně o soubojích, ale myslím, že jsme byli lepší. Navíc jsme se mohli opřít o góly Smékala. Těší mě i to, že po snížení soupeře jsme nešli do kolen a utkání dotáhli.“ (šim, hek)

SO BRUNTÁL - TŘINEC B 3:2 (2:1)

Branky: 19. a 29. Urban, 88. Orság - 35. Niemczyk z pok. kopu, 76. Szotkowski, ČK: 64. Adamuška (T.).

Martin Kotala (trenér Bruntálu): „Vydřené vítězství, které se vůbec nerodilo lehce. Nastoupil proti nám mladý tým, jehož dobrý pohyb nám dělal v úvodu problémy. Navíc jsme si na rozdíl od soupeře zvykali na těžký terén. Podařilo se nám jít do vedení, ale soupeř nevzdal, a to ani když hrál v deseti. Podařilo se mu dokon-ce vyrovnat. Naštěstí naši kluci chtěli vítězství strhnout na svou stranu, to se nám nakonec díky přízemní střele Orsága k tyči po-dařilo.“

Lubomír Luhový (trenér Třince B): „Výsledek je pro nás opět negativní, ale za výkon ve druhém poločase musím kluky pochválit. Zápas ovlivnilo i vyloučení našeho gólmana.“ (rob, sob)

