5. kolo:

NOVÝ JIČÍN - SO BRUNTÁL 1:0 (1:0)

Branka: 41. Massaniec, 120 diváků.

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Chtěli jsme být v úvodu aktivní, což se nám podařilo, ale nevypracovali jsme si žádnou vyloženou šanci. Soupeř také ne, hrozil jen z protiútoků a standardek. Ve 41. minutě se nám povedla nádherná akce, Hutník to krásně nachystal proti noze Massiancovi. Takže obránci vlastně rozhodli utkání.“

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „Myslím si, že soupeř nevyhrál zaslouženě, po většinu zápasu jsme byli lepším celkem. V první půli jsme navíc trefili břevno a rozhodčí nám pro ofsajd neuznal regulérní branku. Výkon byl dobrý, musíme se od něj odrazit do dalších zápasů.“ (psu, cha)

DĚTMAROVICE - HAVÍŘOV 7:2 (2:1)

Branky: 8. a 30. Řapek, 49. a 90. Staško, 53. R. Macko, 71. M. Macko, 74. Egri - 27. Förster z pok. kopu, 63. Bajzath, 324 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „To, co jsme si řekli v kabině, jsme plnili. A že jsme dali sedm branek? To je příjemná třešnička.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Z naší strany to byla absolutní katastrofa. Takové chyby nedělají ani žáci, nezasloužili jsme si nic.“ (sob)

RÝMAŘOV - FRÝDLANT N. O. 4:1 (1:0)

Branky: 17. Dydowicz, 56. Navrátil, 59. Šupák, 89. Hleba - 85. Indra, 225 diváků.

Jiří Furik (kapitán Rýmařova): „Do úvodní branky jsme byli lepším celkem, pak se hra trošku vyrovnala. Ve druhé půli to bylo hlavně o druhé a třetí brance, pak už se zápas víceméně dohrával. Soupeř hrozil hlavně ze standartek.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Zápas se rozhodl v prvním poločase, kdy nás domácí jasně přehráli. My jsme sice mohli po změně stran vyrovnat a ještě něco s výsledkem udělat, ale nebylo nám přáno. Když pak domácí přidali další branky, bylo rozhodnuto.“ (cha, sch)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - FRENŠTÁT P. R. 3:1 (2:1)

Branky: 3. a 42. Výmola, 60. Vozák - 15. Fojtík, 242 diváků.

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Valašské Meziříčí vstřelilo první gól po zanedbání bránění v podstatě jediného hráče na hřišti, který nám mohl dát gól. Ještě jsme stihli srovnat, nicméně dál jsme nedodržovali pokyny, sami jsme si vytvářeli problémy. Mohli jsme vyrovnat po dvou třech šancích na 2:2, ale pak jsme inkasovali na 1:3.“ (psu)

HEŘMANICE - BOHUMÍN 0:3 (0:1)

Branky: 36. a 68. Padych, 63. Košťál, 150 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Bohumín byl výborný, naši hráči to odflákli. To je vše, co k tomu říct.“

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Navázali jsme na poslední domácí výkon, ale konečně jsme i vyhráli. Bylo vidět, že když jsme vedli 2:0, tak to z nás spadlo. Kluci si začali věřit a hráli fakt dobře.“ (hek, sob)

OPAVA B - POLANKA N. O. 4:0 (2:0)

Branky: 8. Ščudla, 18. Stáňa, 58. Darmovzal, 78. Musila, 68 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy): „Zápas jsme měli od prvních minut pod kontrolou, dva rychlé góly rozhodly. Soupeř neměl téměř nic. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Radovan Řehulka (předseda, trenér a brankář Polanky): „Je to pořad totéž, budu se opakovat. Prohráli jsme s jasně lepším mužstvem, bohužel jsme mu dali během prvních patnácti minut dvě gólovky, ty proměnil a pak už to bylo dohrávání zápasu.“ (šim, hek)

TŘINEC B - KARVINÁ B 2:2 (0:1)

Branky: 64. D. Nieslanik, 87. Latocha - 26. Weber, 48. Wala, 110 diváků.

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „Nebyl to špatný zápas, byli jsme víc na míči, dotáhli stav 0:2, měli šance i na obrat, nastřelili břevno. Cením si, že to kluci nezabalili. Remíza je nakonec dobrá, jsme první, kdo soupeře obral.“

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Vedli jsme 2:0 a zápas jsme měli pod kontrolou. Náš gólman ale dnes chytal po čtyřech měsících, vybral si dvě slabší chvilky a soupeř srovnal. Ale nic mu nevyčítáme, podali jsme dobrý výkon.“ (čin, sob)