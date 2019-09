Branky: 34. a 61. Jurečka, 12. Ščudla, 89. Darmovzal - 47. Joukl, 70 diváků.

Lukáš Černín (trenér SFC Opava B): „Zápas nám vyšel, byli jsme důraznější a rychlejší. Těší mě, že kromě Vaška Jurečky jsme neměli jediného hráče z áčka. Měli jsme kvalitu ve finální fázi. Za toto utkání nemohu týmu nic vytknout. Dobře zachytal dorostenecký brankář Jarda Šidlák.“

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „Soupeř byl dnes produktivnější, vstřelil více gólů, a proto zvítězil. My jsme znovu zahodili spoustu šancí, s tím se potýkáme prakticky od začátku soutěže.“

BOHUMÍN - NOVÝ JIČÍN 3:3 (3:3).

Branky: 3. Bloksch, 14. Halaška, 26. Hanus - 25. Smolarčík, 34. Hajnoš, 36. Hruška, 100 diváků.

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Nevím, jak to říct slušně, ale jsme pitomci. Do zápasu jsme vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli, ale zase jsme udělali hloupé chyby, bod je dneska hodně málo.“

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Bod určitě bereme, protože soupeř hrál opravdu velice dobře. Na začátku nás nachytal, tři góly, které jsme dostali, odpovídaly tomu, v jakém jsme byli v úvodu zápasu rozpoložení. U kluků musím jednoznačně ocenit, že i za stavu 0:2 nebo 1:3 nebyli psychicky zlomení a dokázali se z toho dostat.“

HAVÍŘOV - RÝMAŘOV 1:4 (1:4).

Branky: 32. Förster - 14., 19., 30. a 44. Šupák, 140 diváků.

Miroslav Matušovič (hrající trenér Havířova): „Chtěli jsme si to rozdat na férovku s velice kvalitním týmem, ale udělali jsme spoustu chyb, které soupeř potrestal. Je třeba si uvědomit, že Rýmařov spadl z MSFL jen díky reorganizaci, a je úplně někde jinde než většina soupeřů v divizi. Vyhrál zcela zaslouženě.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Myslím si, že jsme soupeře přehrávali ve středu hřiště a dostávali se za obranu, díky tomu naši útočníci chodili sami na brankáře. Ve druhé půli se hra trochu vyrovnala, domácí se snažili ještě něco se zápasem udělat, ale stoprocentní šance si nevytvářeli. A když už něco měli, podržel nás Kameník.“

KARVINÁ B - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1:1 (0:1).

Branky: 80. Kaczmarczyk - 3. Michálek, 200 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Viděli jsme něco podobného jako posledně v Třinci. Také dnes jsme zahodili dost šancí. Tam jsme dostali vyrovnávací gól ke konci zápasu, dneska jsme pro změnu inkasovali hned na startu. Ale o. k., v týmu jsou mlaďoši, pomalu se přizpůsobují mužskému fotbalu. Aspoň, že jsme neprohráli.“

SO BRUNTÁL - DĚTMAROVICE 3:2 (3:0).

Branky: 5. Urban, 28. Hrabovský, 45. Kyselý – 57. Staško, 75. M. Macko, ČK: 6. Kotrla (D.), 250 diváků.

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „Nastoupili jsme v trošku pozměněné sestavě, protože jsme měli problémy se střílením branek a tento tah nám vyšel. Jsem rád, že jsme si vytvořili hodně šancí a první poločas byl z naší strany výborný. Ve druhém už to bylo horší, strachovali jsme se i proti deseti o výsledek, ale naštěstí máme tři body a to je momentálně to nejdůležitější.“

Josef Jadrný (trenér Dětrmarovic): „Dostali jsme rychlý gól, navíc jsme přišli o vyloučeného gólmana. Prohrávali jsme už o tři branky, ale ve druhé půli jsme soupeře do ničeho nepustili a sahali po bodech.“

POLANKA N. O. - FRÝDLANT N. O. 1:1 (0:0).

Branky: 62. Miko – 83. Velička, 131 diváků.

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Soupeř hrozil z brejkových situací a za aktivitu si vstřelený gól zasloužil, ale my měli mnoho zajímavých akcí a šancí, abychom dali více než jen jednu branku. Gólman ale soupeře podržel nebo jsme v zakončení neměli patřičnou kvalitu. To rozhodlo o remíze. Příště to musí být lepší.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Pro nás je to spíš vyválčená remíza, a to díky brankáři Prepslovi i našemu nepřesnému zakončení. Musím uznat, že domácí byli k vítězství blíže. Nám teď chybí středoví a hlavně tvořiví záložníci. Z naší strany je hra taková upracovaná a nepřesná.“

FRENŠTÁT P. R. - HEŘMANICE 2:0 (2:0).

Branky: 28. Baran, 29. Malý, 221 diváků.

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Na Heřmanice jsme vletěli, byla jen otázka času, kdy se podaří vstřelit branku. Povedlo se to dvakrát krátce za sebou a měli jsme i další šance. Ve druhém poločase jsme měli patnáctiminutovou hluchou fázi, kdy jsme pustili ke hře soupeře, nakonec jsme si to ale už pohlídali.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „První poločas byl z naší strany špatný, ve druhém už to bylo lepší. Soupeř ale vyhrál zaslouženě.