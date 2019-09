Branky: 28. a 34. Gorčica, 44. Katschmarz, 80 diváků.

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Rozhodl první poločas. My jsme sice věděli, co bude Opava hrát, ale nebylo nám to nic platné, protože jsme byli všude pozdě. Prohrávali jsme osobní souboje, měli jsme špatný pohyb. Škoda, že jsme za stavu 0:0 neproměnili tutovku. Opava ale vyhrála zaslouženě.“

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „O osudu zápasu rozhodl první poločas, který jsme odehráli ve velkém stylu. Nejdříve jsme ale přežili velkou šanci domácích, kdy nás podržel brankář Vyklický, pak jsme třikrát udeřili. Po přestávce už se nehrálo v takovém tempu. Naše vítězství bylo zcela zasloužené.“

DĚTMAROVICE - KARVINÁ B 1:2 (1:0).

Branky: 75. Zach - 88. Hladík, 53. Zhelizko, ČK: 10. Kotrla (D.), 328 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „V oslabení jsme to dlouho zvládli, o to víc byl gól na konci krutý. To, že se náš brankář letos nechal podruhé vyloučit, je už pomalu na psychologa.“

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Bylo to derby se vším všudy. Naše vítězství bylo ubojované, pro domácí naopak kruté.“

RÝMAŘOV - FRENŠTÁT P. R. 4:2 (2:2).

Branky: 79. a 90. Šupák, 3. vlastní, 19. Navrátil - 30. Walder, 35. Klimpar z pok. kopu, ČK: 50. Kalfas (F.), 210 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Vstup do utkání nám vyšel, pak jsme ale vyrobili chybu v defenzivě a následně soupeř vyrovnal z penalty. Od té doby začal boj, hosté hráli na své polovině velmi organizovaně a snažili se hrozit z protiútoků. Po červené kartě jsme Frenštát přimáčkli, držel je skvěle chytající brankář. Pak dal Šupák na 3:2 a věřil jsem, že vyhrajeme.“

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „První poločas byl od nás padesát na padesát. Nejprve jsme neplnili to, co jsme chtěli, ale poté jsme se zlepšili a dokázali vyrovnat. Zápas pak ovlivnilo, že jsme hráli dlouho v deseti po přísném vyloučení. V závěru jsme otevřeli hru a soupeř nás potrestal dvěma góly.“

FRÝDLANT N. O. - BOHUMÍN 1:3 (1:3).

Branky: 41. Staněk - 4. a 18. Padych, 39. Stošek, 320 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Rozhodl úvod zápasu, který jsme totálně zaspali. Navíc máme spoustu zraněných hráčů, takže sestavu doslova lepíme. Těch ztrát je fakt moc, i z toho důvodu jsme si stáhli z Čeladné Šiguta a do hry pustili dorostence. Trápí nás hra ve středu zálohy, navíc děláme vzadu hrozné chyby. Bez zkušeného Wozniaka nám to tam moc nefungovalo.“

Martin Špička (trenér Bohumína): „Snad nám výhra pomůže. Nebyli jsme sice favorit, ale měli jsme dobrý vstup do utkání a potrestali soupeřovy chyby.“ (sch)

HEŘMANICE - TŘINEC B 1:2 (0:0).

Branky: 80. Zelinka - 58. Jež, 82. Chloň, 120 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Promarněné vítězství, protože si myslím, že dnes jsme si ho zasloužili. Nebo minimálně bod. Bohužel je na nás střelecká deka, jsme v ofenzivě impotentní, ale klukům musím za hru poděkovat.“

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „První půlku jsme nehráli dobře, nechávali jsme Heřmanicím prostor a ony měly šance. Štěstí pro nás, že nic nedaly. V útoku jsme byli bez momentu překvapení a měli málo pohybu. To jsme museli do druhé půle změnit, kluci šli do sebe a druhá půlka už měla parametry dobrého výkonu, což jsme potvrdili i brankami.“ (hek, čin)

HAVÍŘOV - SO BRUNTÁL 4:1 (2:1).

Branky: 27. a 48. Förster, 27. Stanojkovič, 54. Chlopek - 11. Orság, 150 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Byli jsme hladoví po úspěchu, válčili jsme jako jeden tým a diváci se rozhodně nenudili. Ale hlavou v oblacích nelétáme.“

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „Úvod zápasu nám vyšel, šli jsme Orságovou hlavičkou do vedení, do 20. minuty bylo utkání vyrovnané. Pak se domácí dostali do vedení a po zbytek zápasu byli lepším celkem. Někteří naši hráči by si měli uvědomit, jak se bojuje o záchranu.“ (sob, cha)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - POLANKA N. O. 2:1 (1:1).

Branky: 15. Vrána, 58. Kundrát - 28. Skřehot, ČK: 88. Žilinský (V. M.), 83 diváků.

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Na remízu jsme jednoznačně měli. Bohužel jsme udělali individuální chyby uprostřed hřiště, neodkázali na to zareagovat a soupeř nás dvakrát potrestal. V prvním poločase byl lepší, ve druhém se zatáhl, měli jsme více ze hry, trefili jsme tyčku, ale gól se nám dát nepodařilo.“