Branky: 7. Padych, 63. Halaška.

ČK: 26. Matušovič (H.)

100 diváků.

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Škoda, že jsme nerozhodli už dříve. Měli jsme další šance, dali i dvě břevna, ale hlavní je, že jsme vyhráli. Konečně jsme se ukázali před svými fanoušky.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Udělali jsme sice dvě chyby, za které jsme byli potrestáni, ale to si zhodnotíme za zavřenými dveřmi jen proto, abychom je příště neopakovali. Hráli jsme jako tým a jsem na kluky hrdý.“

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - HEŘMANICE 3:0 (0:0).

Branky: 50. a 53. Výmola, 89. Daniš.

62 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Druhý zápas za sebou, ve kterém jsme mohli bodovat. Co ale neproměníme za šance, to je masakr. Bez gólů bohužel nevyhrajeme.“

KARVINÁ B - RÝMAŘOV 1:0 (0:0).

Branka: 90. Dreksa.

150 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Hrál se fotbal na dobré úrovni. Kdo tady byl, tak rozhodně nelitoval. Na konci se k nám přiklonilo štěstí.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „V úvodu byla Karviná možná o něco aktivnější, po dvaceti minutách se to srovnalo a dokonce jsme měli více šancí my. Ve druhém poločase už to bylo takové nahoru dolů, gól jsme dostali z rohu v 92. minutě. Tato porážka mrzí víc, než kdybychom prohráli 3:0.“

OPAVA B - DĚTMAROVICE 3:1 (1:0).

Branky: 34. Darmovzal, 64. Helebrand, 86. Harazim - 78. Mičola.

70 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Soupeř nám nedaroval nic zadarmo. Hrál důrazně, pořádně zlobil. Má svém středu kvalitní hráče jako Mičolu nebo Staška. My jsme si vytvořili šancí na dva zápasy. Vedli jsme 2:0, v závěru jsme si ale utkání zkomplikovali tím, že jsme se začali bát o výsledek. Naštěstí tři body zůstaly doma.“

Tomáš Mičola (kapitán Dětmarovic): „Myslím, že remíza by utkání slušela víc. Klobouk dolů před kluky, odehráli jsme dobrý zápas. Bohužel jsme zase bez bodu.“

TŘINEC B - NOVÝ JIČÍN 1:2 (0:1).

Branky: 63. Čelůstka - 43. Smolarčík, 53. Vokoun.

35 diváků.

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „Neproměňování šancí je náš evergreen, ale dnes jsme za to byli potrestáni výsledkem. Vymstilo se nám to. Klukům toho nemůžu moc vytknout, celý zápas jsme dobývali soupeřovu obranu, držení míče měli snad devadesát procent, ale málo platné, hraje se na góly, a ty my nestřílíme.“

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Po třech porážkách a deseti inkasovaných gólech je to pro nás nesmírně cenné vítězství. Vyšel nám závěr prvního i vstup do druhého poločasu a vedli jsme 2:0. Soupeř to úplně otevřel, snížil, ale kluci až do konce dřeli a uhájili to. Věřím, že nám to do dalších zápasů pomůže, hlavně těch domácích, ve kterých se nám výsledkově vůbec nedaří.“

FRENŠTÁT P. R. - FRÝDLANT N. O. 0:3 (0:3).

Branky: 3., 8. a 14. Velička.

464 diváků.

Artur Wojnarovský (trenér Frenštátu): „Mrzí nás, že jsme takto prohráli derby. Body jsme si ale nezasloužili. Do 14. minuty jsme dostali tři góly, protože jsme byli nekoncentrovaní, nezodpovědní a dělali fatální chyby. Spadla nám ramena, měli jsme hlavy dole a soupeř, který hrál s větším nasazením, si to už pohlídal.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Zasloužená výhra a perfektní výkon. Hodně nám pomohl návrat Wludyky, i proto jsme ovládali střed pole. Prakticky bylo rozhodnuto už po čtrnácti minutách, když Velička dal hattrick. Pak se už zápas spíše dohrával.“

POLANKA N. O. - SO BRUNTÁL 2:0 (1:0).

Branky: 44. a 91. Tilkeridis.

105 diváků.

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Doslova jsme utrpěli vítězství. Výsledek je jediná věc, se kterou můžeme být spokojeni, protože naše hra byla podprůměrná. Scházela nám odvaha a přesnost v kombinaci. Našimi naivními chybami a přístupem jsme soupeře pouštěli do šancí, ale pod tíhou důležitosti zápasu kluky chápu. Musíme tuto bariéru ale překonat.“

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „Začátek byl oboustranně opatrný a hrálo se hlavně po šestnáctky, spíše tam byly náznaky pološancí, bohužel jsme v poslední minutě inkasovali. Ve druhé půlce jsme asi byli lepší, ale nebyli jsme efektivní. Zápas poznamenal výkon rozhodčích, první gól byl z ofsajdu a u druhého vymysleli situaci u rohu. Je smutné, že se rozhoduje někde jinde, než na hřišti.“