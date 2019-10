HEŘMANICE - NOVÝ JIČÍN 2:3 (1:1)

Branky: 42. Půda, 72. Opata - 85. (penalta) a 87. Smolarčík, 36. Blejchař, ČK: 75. Zahaluk (H.), 120 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Bohužel, opět jsme nevyhráli. Kluci znovu chtěli, ale z těch porážek mají svázané nohy. Vůbec to není jednoduché, ale nedá se nic dělat. Budeme bojovat dál.“

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Od začátku jsme byli aktivní a vyvrcholilo to ve 36. minutě, kdy jsme skórovali. Vypadalo to s námi dobře, ale soupeř pak využil naší slabší chvilky a srovnal. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme utkání vyhrát, což se povedlo. Rozhodlo, že jsme i za stavu 2:2 hráli aktivně.“ (hek, psu)

KARVINÁ B - HAVÍŘOV 3:1 (2:1)

Branky: 28. Hladík a 59. Hladík, 17. Mrózek - 6. Förster z pok. kopu, 150 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Vyhráli jsme zaslouženě, proměnili jsme šance a Havířov ne. Ale překvapil mě, hrál vážně dobře.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Je mi hráčů líto. Dávají do toho všechno, cítí, že jsou lepší než vedoucí tým divize a stejně prohrají.“ (sob)

OPAVA B - FRÝDLANT N. O. 1:1 (0:1)

Branky: 87. Dybal - 29. Velička, 92 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Zasloužená remíza. Soupeř dobře odbránil celý zápas, celkově k vidění nebylo moc šancí. Dostali jsme gól po náhodném centru a zakončení hostů. Nám se naštěstí podařilo vyrovnat. Zápas měl nadstandardní divizní úroveň.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Byl to takový důrazný běhavý zápas. Po herní stránce nejspíš zasloužená remíza, i když inkasovaný vyrovnávací gól v závěru vždy zamrzí. Domácí hráli opravdu moc dobře, my zase slušně bránili. Za klíčový okamžik považuji neproměněný únik Veličky. Kdyby dal na 2:0, tak jsme nejspíš neprohráli.“ (rob, sch)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - DĚTMAROVICE 2:1 (1:1)

Branky: 44. Michálek, 84. Š. Vrána - 45. Mičola, 104 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Kluci to odbojovali, makali, ale zase jsme těsně prohráli. Byl to vyrovnaný zápas, a kdyby skončil remízou, tak by nikdo nemohl nic říct. Ale bohužel jsme bez bodu.“ (sob)

TŘINEC B - RÝMAŘOV 4:1 (3:0)

Branky: 4. Wojnar 9. Cienciala, 32. Tijani, 83. Nieslanik - 75. Hleba, ČK: 79. P. Kundrátek (R.), 56 diváků.

Jindřich Dohnal (trenér Třinec B): „Oboustranně kvalitní fotbal. Náš dobrý vstup ovlivnil celé utkání. Po dvaceti minutách jsme vedli 3:0 a hlídali si výsledek. Konečně jsme proměnili větší procento šancí než v předešlých zápasech, a to se projevilo ve skóre.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Bohužel jsme zaspali úvod, inkasovali dvě branky a to se těžko hraje. Navíc jsme měli velké problémy s těžkým terénem, který nám moc neumožňoval kombinační hru, a domácí nakopávali. Ve druhé půli jsme měli asi víc míč na kopačkách my, ale domácí dali třetí branku a bylo víceméně po zápase.“ (čin, cha)

POLANKA N. O. - BOHUMÍN 1:3 (0:2)

Branky: 85. Bartoš - 9. a 32. Padych, 72. Halaška, 122 diváků.

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Nejhorší výkon týmu pod mým vedením. Velmi slabý, až ostudný. Měli bychom se omluvit lidem, kteří na fotbal vážili cestu. Prohra je součást fotbalu, ale tenhle její způsob nejde slovy hodnotit. Těžko nacházím slova. Takto si v této soutěži nezasloužíme být.“

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Nebyl to od nás žádný super výkon, ale hráli jsme zodpovědně zezadu, čekali jsme na brejky a byli jsme maximálně produktivní.“ (hek, sob)

FRENŠTÁT P. R. - SO BRUNTÁL 4:0 (0:0)

Branky: 65. a 70. Malý, 55. Fojtík, 61. Klimpar, 360 diváků.

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Dneska jsme měli problém v proměňování šancí, spálili jsme asi pět obrovských tutovek. Možná jsme byli po prvním poločase trochu nervózní, takže jsem se snažil kluky uklidnit, že stačí pokračovat v naši hře, a padne to tam. A to se také nakonec stalo.“

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „Výsledek podle mého úplně neodpovídá obrazu hry. Měli jsme v první půli několik šancí, dokonce jsme po osmnácti minutách dali branku, ale ta nebyla pro údajný ofsajd uznána. Ve druhém poločase jsme deset minut zaspali, čehož domácí dokonale využili.“ (psu, cha)