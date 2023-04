MFK HAVÍŘOV - UNIE HLUBINA 1:0 (1:0)

Branka: 16. Piękoś. Diváci: 360.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Úplně jsme neodehráli utkání tak, jak bychom si všichni představovali a jak umíme. Ještě včera nebylo vůbec jasné, v jakém složení nastoupíme, a na našem výkonu to bylo znát. O to víc si vítězství cením, protože někteří hráči hráli se sebezapřením na hranici svého zdravotního stavu. Soupeř nás v závěru přehrával a jen díky našemu brankaři a také trošce štěstí jsme to dohráli do vítězného konce. Byly zápasy, kdy měli naopak spoustu smůly naši kluci, doslova to byla až bezmoc. Věřil jsem, že se to otočí a vrátí se jim to. Přesně to se stalo dnes a oni si to jednoznačně zaslouží za svoji poctivou práci. Děkuji hráčům za jejich obětavost a také všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit. Hrálo se ve výborné atmosféře. Doufám, že přijdou ještě ve větším počtu i na nedělní derby s Karvinou, která určitě přijede i s několika hráči z A-týmu.“

Zdeněk Skotnica (trenér Hlubiny): „Zápas se hrál na těžkém podmáčeném terénu, což nám ztěžovalo naši kombinační hru. První poločas byl z obou stran takový nemastný, neslaný, což bohužel vyústilo v naši nedůslednost v situaci před pokutovým územím a domácí se štěstím prostřelili Otoupalíka. Do druhého poločasu jsme udělali dvě změny a hra se zlepšila. Soupeře jsme zatlačili na vlastní polovinu a hledali jsme skulinky na vytváření šancí. Trochu nás zbrzdilo Šindlerovo zranění a hra v desíti, protože už jsme měli komplet vystřídáno. I tak jsme však přinutili Havířov k odkopávání míčů a k velké pasivitě. My jsme si vytvářeli šance, konkrétně Chlopek, Förster a dvakrát Badalyan, bohužel posledně jmenovaný trefil hlavou tyč a ani jeho tutovka z malého vápna neskončila gólem. Minulý zápas stálo štěstí při nás, dnes bohužel při soupeři. Každopádně za druhý poločas jsme utkání měli dovést minimálně k remíze, možná i k vítězství. Všechny nás to mrzí, fotbal někdy nemá logiku. Teď se musíme nachystat na Bruntál.“