Do druhého poločasu nastoupila v barvách Hlučína i možná posila, a to útočník Marek Šindler. „Věřím, že se nám jeho příchod podaří dotáhnout do zdárného konce,“ poznamenal Filip Smékal.

V sobotu čeká na Hlučín zápas předkola MOL Cupu v Krnově. „Cíl je jasný, v Krnově chceme vyhrát a postoupit do další fáze,“ zakončil šéf hlučínské lavičky.

FC Hlučín - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 0:1 (0:1)

Branka: 4. Šmahajčík.

FC Hlučín: I. poločas: Lapeš - Wolf, Plesník, Holzer, Lehnert - Buchvaldek, Praus - Ptáček, Smékal, Moučka - Zajíček. II. poločas: Lapeš - Kovala, Hasala, Holzer, Lehnert - Mládek, Buchvaldek - Tomšů, Ptáček, Smékal – Šindler. Trenér: Filip Smékal.

Frýdlant: Švrčina – Literák (58. Wozniak), Marek, Staněk, Indra (58. Hajnoš) – Kulhánek (70. Papík), Juříček – Velička (80. Indra) – Varadi (46. Šafner), Šmahajčík (58. Svatonský), Kučera (46. Hladík). Trenéři: Martin Šrámek a Jiří Krejčí.