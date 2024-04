S velkým přehledem dokázali zvítězit fotbalisté divizní rezervy Slezského FC Opava na hřišti ve Valašském Meziříčí. Svěřenci trenérů Partyše a Pospěcha na trávníku kralovali. Domů si odvezli tři body za vítězství 4:0.

Opavské béčko vyhrálo ve Valašském Meziříčí | Foto: Deník/Petr Widenka

„Věděli jsme, že nás čeká dobrý soupeř, což dokázal tím, že porazil Polanku. Chtěli jsme hodně držet balon, a to se nám dařilo. Je ale třeba říci, že na začátku jsme přežili dva náznaky šancí domácích,“ hovořil směrem k utkání opavský trenér Zdeněk Partyš. Ve 28. minutě Slezané udeřili. Kim obešel protihráče, nachystal si balon na střelu a domácí gólman byl bez šance. „Vedoucí branka do naší hry vnesla klid. Drželi jsme dobře míč, dařilo se nám otáčet hru. Nakonec jsme v závěru prvního poločasu znovu udeřili,“ byls spokojený kouč opavského béčka. Domácí obraně frnkl Ligáč. Bystřičan ho fauloval a sudí Matulík poslal hráče Valašského předčasně do kabin. Navíc Opava měla možnost standardní situace, ze které se trefil Velička – 0:2. „Jak se říká, dva v jednom. Vyloučení a vedle toho jsme dali ještě gól,“ usmíval se Zdeněk Partyš.

Ve druhém poločase Opava dominovala. Po hodině hry se trefil střelou k tyči Chládek. Deset minut před koncem pak upravil na konečných 0:4 Blatný, který zužitkoval centr Wehowského. „Pepa Blatný se krásně trefil. Naskočil si na centr a hlavou o zem nasměroval míč do sítě. Bylo to kladivo jako z dob největší slávy Miroslava Kloseho,“ rozplýval se Zdeněk Partyš a dodal: „Kluci mi dělají radost. Sbírají výhry, navíc s nulou vzadu. Jsem maximálně spokojený.“

Valašské Meziříčí – SFC Opava B 0:4 (0:2)

Branky: 28. Kim, 45. Velička, 61. Chládek, 80. Blatný. Rozhodčí: Matulík – Pospíšil, Labaš. ŽK: Wehowský, Whiffen. ČK: 40. Bystřičan. Diváci: 86.

Opava: Hafera – Wehowský, Hendrych, Kaizar, Celta – Sochor (68. Ščudla), Chládek, Šrek (62. Whiffen), Kim (62. Jaroszek) – Ligáč (62. Blatný), Velička. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.