/FOTOGALERIE/ Série sedmi zápasů bez porážky v podání fotbalové rezervy Slezského FC Opava skončila v Šumperku. Slezané se v ofenzivě trápili. Domácí branku ohrožovali jen sporadicky a nakonec prohráli 1:2. Navíc posledních třicet minut hráli v deseti, neboť Matěj Helebrand byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Akce z divizního utkání Šumperk - Opava B | Video: Miroslav Pergl

„Šumperk chtěli vyhrát více. Dobře od půlky bránil. My jsme v prvním poločase neměli jedinou střelu na branku,“ přiznal opavský kouč Zdeněk Partyš. „Mrzí mě jedna věc, a to, že jsme si v kabině něco k zápasu řekli, bohužel hráči si to k srdci vůbec nevzali,“ byl naštvaný trenér rezervního týmu Slezského FC. Ve 40. minutě vyšla Šumperku brejková akce a Šidlík překonal Haferu – 1:0.

Ani po přestávce se obraz hry nezměnil. „Rychle jsme inkasovali druhý gól a po vyloučení Helebranda bylo po zápase. Naše hra místy připomínala chaos,“ zlobil se mladý stratég. Opava jedinou branku vstřelila ve třetí minutě nastavení. Po hezké individuální akci Celty skóroval Velička. „Porážka mrzí, nedá se nic dělat. Musíme jít dál,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Šumperk – SFC Opava B 2:1 (1:0)

Branky: 40. Šidlík, 51. Skalský – 90.+3. Velička. Rozhodčí: Brázdil – Doležal, Vejtasa. ŽK: Šidlík, Horký, Elšík, Strnad – Helebrand, Pejša, Wehowský. ČK: 60. Helebrand. Diváci: 120.

Opava B: Hafera – Jaroszek (61. Wehowský), Pejša, Helebrand, Celta – Kim (46. Ligač), Wfiffen, Chládek, Hendrych (75. Ščudla), Sochor (75. Šrek) – Velička. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.