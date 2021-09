Opava začala dobře. Hned v úvodu měla tři dobré šance. Nejdříve střílel nad Rataj, následně neuspěl Putyera. Gól nedal ani Latoň po přihrávce Putyery. „Opět jsme hořeli v koncovce. Je neskutečné, co dokážeme zahodit,“ kroutil hlavou trenér Opavy Lukáš Černín. Opavští se nakonec přece jen dočkali. Rataj si zpracoval dlouhý balón, nahrál Veselému a ten poslal opavskou rezervu do vedení. To mohl po přihrávce Celty navýšit Janjuš, avšak nedal. „Místo toho, aby nás vedoucí gól uklidnil, tak jsme začali dělat chyby,“ štvalo opavského trenéra. „Dělali jsme chyby a Nový Jičín se dostal do hry,“ pokračoval Černín. V poslední minutě prvního dějství zahrával Nový Jičín standardní situaci a Hujo vyrovnal.

Po přestávce chtěli domácí strhnout vítězství na svou stranu. Velkou šanci měl ale soupeř. Po špatně zahrané malé domů se do vápna dostal Staněk, udělal kličku brankářovi ale balon letící do branky jeden z opavských zadáků vykopl. „Nakonec jsme se přece jen vítězného gólu dočkali,“ pokračoval Černín. Kirschner poslal do vápna centrovaný míč z levé strany a Katschmarz hlavou minutu před koncem trefil Opavě tři body. Nový Jičín pak vsadil všechno na útok, do vápna šel i gólman Ognjanov. „Nám se ale podařilo získat balon a dát třetí gól. Jsem rád, že se nám podařilo konečně vyhrát. Tohle vítězství jsme strašně moc potřebovali,“ zakončil Lukáš Černín.

„Utkání mělo velmi dobrou úroveň. Akce se střídaly na obou stranách. My jsme naše možnosti bohužel nevyužili. Stále hledáme střelce,“ řekl trenér Nového Jičína Martin Štverka. „Začátek patřil Opavě, ta šla do vedení. Nám se podařilo srovnat gólem do šatny,“ pokračoval s rozborem nedělního dopoledního duelu novojičínský stratég. „Po přestávce jsme byli aktivnější. Mohli jsme dát i branku, bohužel Staňkovu střelu vykopli domácí z brankové čáry. Nakonec jsme z protiútoku dostali gól. Je to škoda, za mě to byl remízový zápas,“ zakončil Martin Štverka.

SFC Opava B – Nový Jičín 3:1 (1:1)

Branky: 21. Veselý, 89. Katschmarz, 90. Putyera – 45. Hujo. Rozhodčí: Pospíšil – Grečmar, Potiorek. ŽK: Latoň – Hurta. Diváci: 120.

Opava B: Schönwalder – Putyera, Macháček, Bystřičan, Celta – Janjuš, Latoň (65. Žídek), Smékal (76.Katschmarz), Darmovzal (46. Gorčíca) – Rataj (76. Kirschner), Veselý. Trenér: Lukáš Černín.

Nový Jičín: Ognjanov – Mrkvička, Heiník, Nippert, Hujo – Knedla, D. Palla (79. Vahalík), M. Zagol, Hurta – Staněk, Nieslaník (83. Magdon). Trenér: Martin Štverka.