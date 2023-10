/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté opavského béčka dokázali jasně vyzrát na nejlepší divizní defenzívu letošního ročníku. Na hřišti ve Velkých Hošticích rozstříleli Krnov v poměru 5:1. Trenéři Zdeněk Partyš se Zbyňkem Pospěchem opět měli k dispozici několik hráčů druholigového áčka.

SFC Opava B - Krnov 5:1 | Video: Petr Widenka

„Měli jsme snový vstup do zápasu. Už ve 12. minutě jsme vedli o dva góly, a to určilo ráz utkání,“ pochvaloval si trenér opavské rezervy Zdeněk Partyš. V 8. minutě si dal do strany balon Velička, obešel si obránce a střelou na zadní tyč otevřel skóre – 1:0. O čtyři minuty později se prosadil Yahaya a bylo jasné, že domácí mají nakročeno k dalšímu vítězství. „Po celý první poločas jsme byli lepším týmem a měli i další šance,“ podotkl opavský stratég. V závěrečné minutě úvodního dějství dával Ščudla na 3:0, když hlavou lobnul hostujícího brankáře.

Kam za fotbalem na Opavsku: Zastaví Háj rozjetou Polom?

Po přestávce se podařilo Krnovu snížit. Mladíček Groda zatáhl balon a prostřelil gólmana Jimoha. „Ve druhém poločase jsme měli chvilkovou pasáž, kdy jsme se dostali do hry. Bohužel se nám podařilo dát jen jeden gól, více nám Opava nedovolila,“ přiznal krnovský stratég Gustav Santarius.

Opavští následně přidali ještě další dvě branky. Nejdříve se trefil na Jaroszek a na konečných 5:1 upravil po vysunutí Stambolise Velička. „Jsem maximálně spokojený. Odehráli jsme dobré utkání, náš výkon nespadl ani po prostřídání. Hodili jsme tak rukavici Hlubině,“ podotkl Zdeněk Partyš. Výhra je o to cennější, že Slezský FC hned pětkrát pokořil nejlepší divizní obranu letošní sezony. „Je to hezké, ale na druhou stranu je si třeba uvědomit, že Krnov měl personální problémy. Nehrál například pilíř defenzivy Jakub Swiech,“ zakončil Zdeněk Partyš.

SFC Opava B – Krnov 5:1 (3:0)

Branky: 8. a 73. Velička, 12. Yahaya, 45. Ščudla, 65. Jaroszek – 53. Groda. Rozhodčí: Cieslar – Kolář, Schneider. ŽK: Celta, Hýbl, Chládek – Groda. Diváci: 100.

Opava B: Jimoh – Wehowský, Kaizar, Hýbl (53. Jaroszek), Kadlec – Celta, Tipoas, Chládek, Ščudla (70. Stambolidis) - Yahaya, Velička. Trenér: Zdeněk Partyš.

Krnov: Řeháček – Sabo (24. Koval), Igbinoba, Havlíček, Tilkeridis – Václavek, Zrník (66. Gramel) – Lavrovič (66. Kolbasa), Mráz, Hřivnáč (14. Groda) – Miškev (66. Kerage). Trenér: Gustav Santarius.