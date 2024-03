V divizní skupině E nestačili fotbalisté rýmařovské Jiskry na Kostelec. Tomu podlehli 1:2. Domácí kouč Milan Furik překvapivě nasadil do hry čtyřiatřicetiletého útočníka Josefa Holčáka. Nicméně nejvíce zaujal jiný borec Jiskry, a to osmnáctiletý Roman Marek, který brankáře Bártu překonal střelou téměř z poloviny hřiště. Napodobil tak Tomáše Šupáka, jenž se z obdobné distance trefil v pohárovém duelu s ostravským Baníkem. „ Klobouk dolů, v takovém věku si tohle dovolit. Tehdy proti Baníku to také bylo odvážné, ale Tomáš Šupák, to byl už zkušený harcovník. U Romana je vidět, že nad zápasem přemýšlí, všiml si totiž už v první půli, když byl na lavičce, že brankář Kostelce vyráží hodně dopředu. Jedna věc je ale chtít, druhá je to správně kopnout. Tým to nastartovalo, musím říct, že Roman odehrál velice dobré utkání,“ komentoval počin svého svěřence trenér Rýmařova Milan Furik.

Laštůvka vychytal nulu. Dorazí Pavel Zavadil?

Úspěšnou jarní premiéru má za sebou ambiciózní Havířov. Ten pod novým koučem Tomášem Mrázkem porazil Šumperk 1:0. Velkou událostí byl start exbaníkovského gólmana Jana Laštůvky v barvách Indiánů. Ostřílený gólman vychytal nulu. Na soupisce Havířova nově figuruje i jméno dalšího ligisty, a to pětačtyřicetiletého záložníka Pavla Zavadila. „Je pravdou, že Havířov mě na soupisku napsal. To je tak všechno, hrát nechci. S Tomášem Mrázkem jsem domluvený, že naskočím jen případě personální nouze, a to maximálně na jeden nebo dva zápasy. Jinak vůbec,“ řekl Deníku Pavel Zavadil, který v podzimní části působil jako trenér druholigového Prostějova. Zajímavostí je, že ve stejné soutěži hraje i jeho syn Nikola, který patří Bílovci.

Kouzlo frenštátského kouče Romana Bartoše pokračuje

Zajímavý fotbalový příběh prožívá trenér frenštátského Beskydu Roman Bartoš. Tři kola před koncem podzimní části svlékl hráčský dres a jako trenér vytěžil ze tří zápasů sedm luxusních bodů. V zimní přestávce čtyřicetiletý borec opět obul kopačky, byl nejlepším střelcem Beskydu v přípravě. Jenomže týden před startem jara rezignoval na trenérský post Zdeněk Cieslar a frenštátské vedení udělalo z Bartoše znovu kouče. A výsledek? Frenštát v oslabené sestavě uhrát bezbrankovou remízu na půdě nebezpečného Krnova.

Zdroj: Roman Brhel

Zdroj: Roman Brhel

Bruntál způsobil šok, nečekaně loupil ve Vítkovicích

Tenhle výsledek čekal málokdo. Odepisování fotbalisté bruntálského Slavoje jasně ukázali, že se budou se svým osudem rvát. Dokázali to ve Vítkovicích, kde vyhráli 2:1. „Kluky musím za předvedený výkon pochválit. Přenesli do hry věci z přípravy. Musíme ale taky přiznat, že jsme měli i štěstí, které nám na podzim chybělo. V zimní přestávce jsme zapracovali na kondici, proti Vítkovicím to bylo vidět. Nyní se soustředíme na domácí duel s Jeseníkem,“ řekl trenér Slavoj David Drexler.

Opava nevyužila přesilovku, v Bohumíně nebodovala

Béčko Slezského FC je považováno za jednoho z velkých favoritů divizní skupiny F, nicméně na hřišti Bohumína to tak nevypadalo. Trenéru Partyšovi chyběly posily z áčka a výsledkem byla porážka 0:1, a to Opava hrála v závěru přesilovku. „Kluci bojovali, snažili se. Bohužel jsme byli málo nebezpeční. Bylo vidět, že nám chybí hráči z áčka,“ poznamenal Zdeněk Partyš. V neděli s Bílovcem to bude určitě jiné. Áčko SFC totiž hraje v Líšni v sobotu.