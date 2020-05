/FOTOGALERIE/ Divizní rezerva Slezského FC Opava nastoupila v rámci přípravy proti Bílovci. Na hřišti za koupalištěm prohráli svěřenci trenéra Lukáše Černína s ambiciózním účastníkem krajského přeboru 0:2. V hostující sestavě se objevil i exopavský záložník Václav Mozol.

Opavské béčko padlo s Bílovcem | Foto: Petr Widenka

„Výsledek neřeším a není pro nás ani podstatný,“ přiznal opavský kouč Lukáš Černín. „Opět stavíme nový tým, který bude složen z kluků z dorostu. Pro některé to byl první kontakt s dospělým fotbalem,“ pokračoval trenér. V sestavě se například ale objevil ještě záložník Berger. Pro něj to byl ale zřejmě i poslední zápas, neboť má namířeno do Břidličné.