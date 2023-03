/FOTOGALERIE/ Havířovští fotbalisté v nedělním dopoledni šokovali Opavu. O záchranu bojující Indiáni porazili po dobrém výkonu opavské béčko, v té době ještě divizního lídra. Hostujícímu kouči Zdeňku Partyšovi tak trenérské premiéra na lavičce Slezského FC pořádně zhořkla. K úspěchu mu nepomohlo ani šest hráčů z prvního týmu.

Havířov - Slezský FC Opava B 2:0 | Foto: Deník/Eliška Žídková

„Premiéru na trenérské lavičce Opavy jsem si představoval jinak. Věřil jsem, že uspějeme,“ řekl kouč opavské rezervy Zdeněk Partyš. „Dostali jsme rychlý gól a od toho se všechno odvíjelo. Havířov dobře bránil a hrál si, to co potřeboval. My jsme se snažili kombinaci, avšak dobývání domácí tvrze se nám nedařilo. Směrem dopředu jsme nepředvedli vůbec nic,“ přiznal čerstvý čtyřicátník. Favorit si v prvním poločase vytvořil jednu velkou šanci. Do ní se dostal Veselý, brankáře Přibyla se mu překonat ale nepodařilo.

Háj šokoval favorita. Těší mě práce defenzivy, byl spokojený Janík

Očekávalo se, že po přestávce Opava přidá na obrátkách. Nestalo se. V 65. minutě se navíc nechal vyloučit Vrána a naděje hostů na úspěch ještě více klesly. „Bohužel nebyli jsme schopni se do zápasu dostat. Havířov chtěl více vyhrát, dal do hry srdce. Vytěžil z minima maximum a vyhrál zaslouženě. Jsem obrovsky zklamaný, věšet se ale z toho nebudu. Jdeme dál. Za týden musíme doma porazit Bruntál,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Havířov – Slezský FC Opava B 2:0 (1:0)

Branky: 5. Pierlak, 78. Kisiala. Rozhodčí: Zapletal – Novák, Mankovecký. ŽK: Přibyl, Ciku, Pierlak – Macháček. ČK: 65. Vrána. Diváci: 285.

Opava B: Lasák – Vincour, Latoň (59. Blažej), Vrána, Celta – Dostál, Macháček (78. Mikulenka), Wojatschke, Gorčica (46. Žídek), Šeba – Veselý. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.