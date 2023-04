/FOTOGALERIE/ Jarní trápení rezervního týmu Slezského FC Opava pokračuje. Naposledy Opavští prohráli na domácím trávníku ve Velkých Hošticích s Novým Jičínem 0:1. Hosté přitom do hry nasadili dorostence, kteří měli v nohách dopolední zápas své věkové kategorie.

SFC Opava B - Nový Jičín 0:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Fotbal je o gólech, když je nedáte, nemůžete vyhrát. Měli jsme moře šancí, ani jednu jsme ale neproměnili,“ smutnil po zápase opavský kouč Zdeněk Partyš. „Byli jsme aktivní ale nebyli jsme schopni najít recept na soupeřovu defenzivu. Ve vápně soupeře kraloval stoper Nippert, v brance pak Hub,“ pokračoval kouč opavského béčka, který měl k dispozici šest hráčů prvního týmu. „My jsme měli šest hráčů z áčka, soupeř v sestavě dorostence a vidíte výsledek,“ kroutil hlavou čtyřicetiletý stratég. Jediná branka padla v 19. minutě. Vahalík založil útočnou akci, narazil si se spoluhráčem a obstřelil brankáře. Hosté pak měli ještě ještě jednou dobrou most. Kocián si na levé straně poradil s dvěma protihráči, nahrál Byrtusovi ale ten netrefil bránu.

Po přestávce se blýskl parádní střelou Žídek, jeho rána ale skončila na břevně branky Adriana Huba. „U nás to bylo o gólu, věřím, že kdybychom ho dali, vyhrajeme. Po faulu na Vránu jsme měli kopat penaltu, rozhodčí ji nakonec ale odvolali. Na to se ale vymlouvat nechci,“ podotkl Zdeněk Partyš. „Zklamání je velké, hra špatná totiž nebyla,“ dodal.

Na novojičínské straně panovala velká euforie. „Sestavu jsme doslova lepili. Chybělo nám pět hráčů. Čekali jsme na kluky, co hráli dopoledne za dorost, který hraje v divizi o záchranu. Ve 20. minutě šel do hry Kachel, který nehraje v dorostu v základu, já mu ale věřím. Jsem na kluky neskutečně pyšný. Hráli výborně, šli doslova na krev. Opava měla sílu, my ve druhém poločase i štěstí,“ ohlédl se za utkáním trenér Nového Jičína Martin Štverka.

SFC Opava B – Nový Jičín 0:1 (0:1)

Branka: 19. Vahalík. Rozhodčí: Kaloč – Krupa, Sivera. ŽK: Vincour. Diváci: 85.

Opava: Nemček – Vincour, Blažej (74. Mikulenka), Latoň – Ščudla (81. Dušek), Gorčica, Macháček (74. Celta), Whiffen (46. Žídek), Vrána – Veselý, Šeba. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Nový Jičín: Hub – Jež, M. Gaži, Nippert, F. Gaži – Vahalík (65. Tuma), Procházka (20. Kachel), Nieslanik, Magdon, Kocián – Byrtus (93. Siwy). Trenér: Martin Štverka.