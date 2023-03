„Do třicáté minuty s námi soupeř držel krok. Pak se jeho herní koncept úplně rozpadl,“ řekl trenér opavské rezervy Zdeněk Partyš. „Pár věcí s tréninku jsme si vyzkoušeli, a to hlavně, co se týká útočných kombinací. Celkově mám ale z těchto zápasů smíšené pocity. Potřebovali bychom hrát se soupeři, kteří nás více prověří,“ podotkl nový kouč opavského béčka. „Pro letní přípravu to musíme pořešit jinak,“ dodal.