Fotbalisté rezervy Slezského FC Opava se trápí stejně jako druholigové áčko. V zápase s Dětmarovicemi byli svěřenci trenéra Lukáše Černína jasnými favority. Nakonec ale utkání hrané ve Velkých Hošticích skončilo remízou 1:1. Hráči Opavy se předháněli v zahazování šancí.

Béčko Opavy remizovalo (archivní snímek) | Foto: Deník / Petr Widenka

„Nevím, kde jsme udělali chybu. Máme za sebou dobrou přípravu, v zápasech soupeře jasně přehráváme, bohužel v tabulce máme jen pouhé dva body,“ posteskl si trenér opavského béčka Lukáš Černín. „Jsme z toho všichni zklamáni,“ přiznal jedním dechem. „Trápí to mě, trápí to hráče. Kdybychom se do těch šancí nedostávali, tak mlčím,“ dodal.