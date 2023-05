/FOTOGALERIE/ Rezerva Slezského FC Opava se drží nadále v čele fotbalové divize. Naposledy si Slezané poradili na domácím hřišti ve Velkých Hošticích s Krnovem. Vítězství se ale nerodilo lehce. Divizní nováček vedl 1:0, favorit zavelel k obratu v poslední dvacetiminutovce. Nakonec vyhrál 3:1. Vítězný gól vstřelil Radim Dostál.

SFC Opava B - Krnov 3:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava šla do zápasu v roli velkého favorita. Nicméně, byl to Krnov, kdo šel do vedení. „Soupeř využil chyby po naší standardce. My jsme situace nevyřešili dobře a hosté šli do vedení,“ vracel se k utkání jeden z opavských trenérů Zbyněk Pospěch. „Šlo prakticky v prvním poločase o jedninou střelu Krnova na bránu,“ přiznal domácí kouč. „Hosté dobře bránili a vycházeli z brejků. My jsme měli územní převahu, kterou se nám nedařilo gólově zúročit,“ řekl ještě k úvodnímu dějství Zbyněk Pospěch.

Po přestávce měla dál Opava převahu. „Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení na 3-4-3, a to nám pomohlo. Naše převahu měla stoupající tendenci. Nakonec jsme dočkali i branek,“ pochvaloval si Pospěch. V 72. minutě přišel centr, Veselý si odskočil a hlavou překonal Řeháčka. O čtyři minuty později už favorit vedl. K míči se dostal Dostál, jeho první střela byla zblokovaná, druhá už ale skončila v síti. V páté minutě nastavení pak na konečných 3:1 upravil Whiffen. „Zasloužené vítězství. Kluci mu šli od prvních minut naproti. Ve druhém poločase jsme konečně začali proměňovat i šance,“ těšilo Pospěcha.

SFC Opava B – Krnov 3:1 (0:1)

Branky: 72. Veselý, 76. Dostál, 90+5. Whiffen – 33. Václavek. Rozhodčí: Jurajda – Písečný, Tvardek. ŽK: Pejša, Wojatschke – Váňa, Burian, Tümmler, Mráz. Diváci: 102.

Opava B: Nemček – Pejša, Latoň, Blažej - Wojatschke , Whiffen, Žídek (54. Dušek), Celta (60. Šeba), Dostál – Veselý (91. Vrána), Hranoš. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Krnov: Řeháček – Burian, Swiech, Igbinoba, Sabo – Váňa, Tümmler (71. Macík), Mráz, Hřivnáč (80. Nobre), Václavek – Tikeridis (55. Fromanger). Trenér: Gustav Santarius.