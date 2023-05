Opavští vstoupili do utkání dobře. Už v první minutě mohli jít do vedení. Po centru Dostála se ke střele z voleje dostal kanonýr Veselý, jenomže pálil těsně vedle branky. „Začali jsme aktivně. Škoda neproměněné šance z první minuty. Rychlá branka by zápas nasměrovala jiným směrem,“ řekl opavský trenér Zdeněk Partyš. „Naše hra nebyla špatná. Bohužel ale jen do dvaatřicáté minuty,“ povzdechl si šéf opavské lavičky. Biealn kopal rohový kop a balon nasměroval přímo za záda brankáře Číže. A to nebylo vše. O tři minuty později fauloval Pejša a sudí Vychodil mladého zadáka vyloučil.