/FOTOGALERIE/ Další otočený zápas hlásí rezervní tým druholigové Opavy. Fotbalisté béčka Slezského FC porazili na domácím trávníku ve Velkých Hošticích Bohumín 4:1. Přitom už v páté minutě prohrávali s ambiciózním soupeřem 0:1.

SFC Opava B - Bohumín 4:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Začátek jsme neměli dobrý. Bohumín dal během prvních patnácti minut gól. Krom toho dvakrát trefil brankovou konstrukci. Bylo vidět, že má velkou kvalitu,“ řekl na úvod opavský trenér Zdeněk Partyš. „Chtěli jme změnit rozestavení a dění na hřišti zareagovat,“ pokračoval kouč.

VIDEO: Třetí finále se v Opavě sledovalo na obrazovce

V 10. minutě vyrobili hosté chybu a Wojatschke dorazil míč do brány. Po půlhodině hry byla k vidění krásná akce, kdy Celta našel na přední tyči Veselého a bylo to 2:1. V závěru první půle zvyšoval po rohovém kopu Pejša na 3:1. „Ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu. Naše hra byla dobrá, myslím si, že celkově se hrál líbivý fotbal. Kluky musím pochválit. Nebyl to první zápas, který se nám podařilo otočit. Náš tým má charakter,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Slezský FC Opava B – Bohumín 4:1 (3:1)

Branky: 10. Wojatschke, 31. Veselý, 45. Pejša, 79. Whiffen – 5. Neumann. Rozhodčí: Broskevič – Godfryd, Trigas. ŽK: Macháček, Latoň – Neumann. Diváci: 100.

Opava B: Rolný – Latoň (75. Mikulenka), Pejša, Blažej – Vrána (52. Whiffen), Žídek (64. Šeba), Macháček, Wojatschke (52. Dušek), Celta – Veselý, Hranoš. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.