„V zápase nám sedlo všechno od A až do Z. Hráli jsme přesně to, co jsme si řekli, chodili jsme do okamžitého pressingu. Posílali do vápna řadu dorbých centrů,“ pochvaloval si opavský trenér Zdeněk Partyš. „Břidličná sice dostala osm branek ale v prvním poločase nehrála špatně. Měla tam dobré věci,“ chválil soupeře opavský kouč.