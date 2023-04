/FOTOGALERIE/ Fotbalová rezerva Opavy zabrala. Na hřišti frenštátského Beskydu urvala díky dvěma gólům ve druhém poločase vítězství 2:0. Slezané si připsali do divizní tabulky důležité tři body a na vedoucí Nový Jičín mají v současné době hratelnou dvoubodovou ztrátu.

Beskyd Frenštát - SFC Opava B 0:2 (0:0) | Foto: Deník/Eliška Žídková

Opava přijela do Frenštátu i s posilami z áčka. Na trávníku se objevil šestnáctiletý talent Hranoš, dále pak Bílek s Vincourem a Dostálem. „Bylo vidět, že Opava má velkou kvalitu. Měla dobrý pohyb. My jsme v prvním poločase přežili dvě, tři šance. Sami jsme si jednu vytvořili,“ řekl kouč Frenštátu Roman Kučerňák. Z levé strany odcentroval Bányácski, ale Bartoš ve skluzu balón do sítě nenasměroval. „Před utkáním jsme se nenacházeli v ideální situaci. Přece jenom jarní výsledky nebyly z naší strany dobré. Řekli jsme si, že zápas musíme odbojovat, odmakat. Z kluků bylo cítil velké odhodlání,“ vzal si slovo opavský kouč Zdeněk Partyš. „V prvním poločase jsme se snažili hrát do rychla. Dobré šance měli Hranoš s Dostálem,“ pokračoval trenér opavské rezervy.

Deset minut po přestávce favorit udeřil. Latoň dal balon pod sebe, na penaltě se zjevil Žídek a překonal Michuta – 0:1. „Po vedoucím gólu jsme začali hrát. Vytvořili jsme si převahu. Kopali jsme řadu standardek, trefili jsme břevno. Věřil jsem, že můžeme vyrovnat, to se nám ale nepodařilo,“ byl smutný trenér Beskydu. „Chyběla nám větší kvalita v ofenzivní fázi,“ dodal.

V šesté minutě šla Opava do brejku. Wojatschke byl faulován ve vápně a Veselý upravil z penalty na konečných 0:2. „Za vítězství jsem strašně rád. Frenštát byl nepříjemný. Hlavně ve druhém poločase kopal několik standardek. Zahrával dokonce nepřímý kop ve vápně. Musím také pochválit domácí za dobře připravené hřiště,“ vyzdvihl Partyš a dodal: „Mrzí mě zranění Vrány, který musel už v prvním poločase střídat. Náš tým musím pochválit za charakter a srdíčko, které do zápasu dal.“

Frenštát – Slezský FC Opava B 0:2 (0:0)

Branky: 55. Žídek, 90.+6. Veselý (penalta). Rozhodčí: Vlk – Štipčák, Zelený. ŽK: Bednář – Pejša, Vincour, Žídek, Wojatschke. Diváci: 296.

Frenštát: Michut – Bednář, Pokorný (59. Cacek), Holec, Buchlovský - Bányácski, Opatřil, Pyclík, Nezhoda (81. Geryk) – Vachník – Bartoš. Trenér: Roman Kučerňák.

Opava: Rolný – Vincour, Pejša, Blažej, Vrána (27. Šeba) – Dušek (72. Wojatschke), Žídek, Mikulenka, Bílek (46. Latoň) – Dostál, Hranoš (46. Veselý). Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.