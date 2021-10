Už po šesti minutách hry vysunul Smejkal Ščudlu a ten překonal brankáře Jašku. „Začali jsme velmi dobře. Na rozdíl od předešlých duelů jsme naše šance proměňovali,“ podotkl trenér Lukáš Černín. „Bílovec měl velká okna v obraně a my jsme toho dokázal využít,“ pochvaloval si hostující kouč. Na 0:2 zvyšoval Putyera. O dalších osm minut později už to bylo 0:3. Z hranice šestnáctky se prosadil svou slabší nohou Macháček. „Bílovec příliš nebezpečný nebyl. Největší šanci měl Mozol, který střelou z trestného kopu mířil těsně vedle brány,“ řekl ještě k úvodnímu dějství Černín.

Nečekaně jasně zvládli fotbalisté opavské rezervy zápas na hřišti divizního nováčka z Bílovce. Ambiciózní tým domácích byla favoritem, a to i proto, že hostující stratég Lukáš Černín neměl k dispozici hráče druholigového áčka. Opava vyhrála 4:0.

