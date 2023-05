Na další příležitost se čekalo do 41. minuty. Jiskra kupila nepřesnosti v rozehrávce, čehož domácí využili a na konci akce pálil z úhlu Šeba. Kameník ale míč nohama vyrazil. Poločas tak byl 0:0.

Skóre zápasu otevřel v 56. minutě Šeba, který využil nedůrazu v obraně Jiskry. O šest minut později došlo k dalšímu nedorozumění v rýmařovské defenzivě, čehož využil střídající Rybička, který Kameníka přeloboval – 2:0 pro Opavu. Tým Jiskry byl v této fázi zápasu rozhozený a Slezané toho dokonale využili. V 68. minutě dostal hodně prostoru Wojatschke, který zvýšil na 3:0. O pár minut později hlavičkoval nepřesně Pejša. Vzápětí Slezané počtvrté dostali míč za Kameníkova záda, branka však nebyla pro ofsajd uznána. Opavská ofenzivní smršť se ale dál valila na Kameníka a v 77. minutě po Dostálově brance vedla rezerva SFC již 4:0. Domácí nakonec vyhráli 5:0. Skóre uzavřel druhým gólem Rybička.

Šiřina táhl Opavu! Celý tým šlapal skvěle, chceme vyhrát i druhý zápas

„Jiskra na jaře hraje velmi slušně. Šli jsme do utkání s respektem,“ řekl úvodem opavský trenér Zdeněk Partyš. „V prvním poločase jsme si vytvořili dvě šance, ty se nám ale proměnit nepodařilo. Ve druhém poločase jsme začali mít jasně ze hry. Dobře jsme kombinovali, výborně nám zahrála středovka. Jsem rád, že konečně nám tam začaly padat i góly,“ pochvaloval si čtyřicetiletý soupeř. „Rýmařov jsme začali přehrávat. Přišlo mi, že odpadl po kondiční stránce. Jsem rád, že se trefil Seba Šeba,“ pokračoval Zdeněk Partyš. Dvakrát se mezi střelce zapsal Petr Rybička. „Je vidět, že je to gólový hráč. Svůj první dotyk s míčem proměnil v gól. Věřím, že brzy bude platný pro áčko,“ podotkl mladý trenér a dodal: „Celkově mám ze zápasu dobrý pocit. Náš nejlepší výkon na jaře. Musíme držet balon a sprintovat, přesně to v naší hře bylo vidět. Zápas s nulou a vysoká výhra těší. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech.“

SFC Opava B – SK Jiskra Rýmařov 5:0 (0:0)

Branky: 63. a 84. Rybička, 57. Šeba, 68. Wojatschke, 77. Dostál. Rozhodčí: Schneider – Broskevič, Trigas. ŽK: Židek, Rybička – D. Furik. Diváci: 120.

Opava B: Rolný – Vincour, Pejša, Blažej – Dušek (58. Rybička), Mikulenka, Žídek, Wojatschke, Dostál – Veselý, Šeba. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Jiskra: Kameník – D. Furik (76. Kršek), K. Kocúr, Kneifel, Dostál – J. Kocúr (56. Tihelka), M. Furik (46. Palys, 71. Zifčák), Konečný, Hleba (56. Křepelka) – Čikl, Navrátil. Trenér: Milan Furik.