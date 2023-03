/FOTOGALERIE/ Opavská rezerva má první jarní body. Cesta za nimi nebyla vůbec jednoduchá. Fotbalisty Slezského FC vysvobodil v duelu s o záchranu hrajícím Bruntálem až pět minut před koncem gólem Radim Dostál. Opavští nakonec vyhráli 2:0.

SFC Opava B - Bruntál 2:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

„ Bruntál měl dobře zorganizovanou defenzivu, kterou řídil zkušený Kušnír. My jsme byli pomalí a prakticky jsme si až krom střely Mikulenky v prvním poločase nevytvořili jedinou šanci,“ přiznal opavskou kouč Zdeněk Partyš. „Ve druhé půli jsme změnili rozestavení. Přešli jsme do 3-5-2. Hra se trochu zlepšila, ale stále to nebylo ono. Neměli jsme tlak, šance. Nakonec nás vysvobodil Dostál,“ vydechl si opavský trenér. „Přišlo mi to jak, když sedíte s holkou na baru, celý večer do ní hustíte a pořád nic. Nakonec se vám ji ale podaří sbalit. To byl přesně náš případ,“ přirovnával Zdeněk Partyš.

Vítězný gól vstřelil pět minut před koncem Dostál, když uklidil do sítě vyražený míč brankářem Studeným. „Po nečekané porážce s Havířovem to měli kluci těžké. Navíc jsme šli do utkání v okleštěné sestavě,“ dodal Partyš.

Polom sahala po bodu i v deseti, Drozd ale zahodil penaltu

„Do pětaosmdesáté minuty byl zápas v pořádku. Pak si vzal slovo rozhodčí. Domácím uznali gól, kterému předcházel faul na našeho brankáře,“ zlobil se trenér Bruntálu Petr Kostelník. Hosté mohli vzápětí vyrovnat. Po akci Modelského trefil Blažek tyč. „Byla to velká škoda,“ smutnil zkušený kouč. Opavští nakonec v první minutě nastavení přidal Šebou druhou branku. „I té předcházel faul na našeho hráče. Na druhou stranu na sudí se nechci vymlouvat, měli jsme dát gól, a to se nestalo,“ zakončil šéf bruntálské lavičky.

Slezský FC Opava B – Slavoj Olympia Bruntál 2:0 (0:0)

Branky: 85. Dostál, 91. Šeba. Rozhodčí: Šrejma – Vejtasa, Ehrenberger. ŽK: Dušek, Žídek – Studený, Vojtík, Goněc. Diváci: 92.

Opava B: Rolný – Dušek (90. Blažej), Mikulenka, Vincour, Celta – Ščudla, Žídek, Wojatschke (55. Dostál), Gorčica, Šeba – Veselý. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Bruntál: Studený – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc – Schwarz (83. Tomášek), Hanel, Ostrák, Blažek – Rončák (73. Chudý), Modelský. Trenér: Petr Kostelník.