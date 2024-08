Kovohutě šly v Opavě do vedení. Čtyři minuty před poločasem našel Dydowicz Galuse, který uvolnil Zifčáka ten střelou na přední tyč poslal hosty do vedení. Opava ale stačila do poločasu ještě odpovědět. Minutu před koncem úvodní pětačtyřicetiminutovky se přes dva hráče prosadil Sochor a placírou překonal gólmana Telíška. „Měli jsme tuto akci přerušit. Stáli jsme jako kuželky,“ kroutil hlavou trenér Břidličné Marcel Cudrák.

Po přestávce Opava obrat dokonala. Po rohovém kopu se na zadní tyči prosadil Buchta a upravil na 2:1. Hosté se snažili poté s výsledkem ještě něco udělat, to se jim ale nepodařilo. „Jsem spokojený pouze s výsledkem. Naše hra nebyla dobrá. Hráli jsme fotbal, který nebavil. Vůbec se mi to nelíbilo,“ podotkl opavský kouč Zdeněk Partyš. „Vyrobili jsme neskutečně mnoho ztrát a chyb. Hráli jsme na hlavním hřišti, což by měla být pro kluky velká výzva. Místo toho mi kluci připadali jako v Jiříkově vidění,“ zakončil trenér opavské rezervy.

Slezský FC Opava B – Břidličná 2:1 (1:1)

Branky: 44. Sochor, 58. Buchta – 41. Zifčák. Rozhodčí: Doležal – Brázdil, Petrásek. ŽK: Metgenberg, Buchta, Whiffen, Chylek – Galus. Diváci: 130.

Opava: Hafera – Jaroszek, Metgenberg, Celta, Buchta (80. Kaizar) – Sochor, Kokeš, Hendrych (56. Blatný), Chylek (70. Cileček), Whiffen (70. Kim) – Panlya (56. Polák). Trenér: Zdeněk Partyš.

Břidličná: Telíšek – Adamovský, Vojtík, Igbinoba, Galus – Blažek (82. Hoffmann), Dydowicz, Kostera (65. Beňa), Schwarz, Zifčák (69. Češek) – Veselý. Trenér: Marcel Cudrák.