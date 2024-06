Slušnou ostudu si trhli fotbalisté opavského béčka. Aktuálně druhý celek soutěže totálně propadl v zápase s Vítkovicemi. Ostravskému celku podlehl vysoko 1:8.

Fotbalisté opavské béčka si trhli slušnou ostudu | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava přitom vůbec špatně nezačala a po čtvrthodině šla do vedení. Chládek dal křížem balon na Vladaře, který si ho navedl na střed a nasměroval do branky – 0:1. „V prvních dvaceti minutách jsme plnili, co jsme si řekli,“ vracel se k nepovedenému utkání opavský trenér Zdeněk Partyš. „Bohužel pak jsme dostali dva rychlé laciné góly. Nakonec se domácí prosadili do poločasu ještě dvakrát,“ posteskl si kouč Slezského FC.

Tomáš Zápotočný o opavské výzvě, asistentech, Latkovi i Starkovi

Po přestávce opavská mizérie pokračovala. „Řekli jsme si kabině, že se budeme soustředit na defenzivu, tak ať domů neodjedeme s debaklem. Bohužel opak byl pravdou. Prožili jsme černý den. Ten vlak nešlo zastavit,“ přiznal Zdeněk Partyš. „Vítkovice byly neskutečně produktivní, do čeho koply, to jim tam spadlo. Navíc my jsme do utkání naskočili v hodně omlazené sestavě,“ dodal trenér Slezského FC.

Vítkovice – SFC Opava B 8:1 (4:1)

Branky: 20. 39. a 73. D. Nieslanik, 66. a 77. T. Nieslanik, 32. Richtár, 35. Palej, 47. F. Gaži – 16. Vladař. Rozhodčí: Gasnárek – Mankovecký, Potiorek. ŽK: D. Nieslanik, Chylek – Kaizar. Diváci: 100.

Opava B: Hafera - Jaroszek, Buchta, Hendrych, Cileček (72. Kaizar) – Vladař, Chládek (67. Glazar), Kokeš (67. Panyla), Sochor – Blatný, Ligač (46. Kim). Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.