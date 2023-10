Vítězná série opavského béčka pokračuje. Rezervní tým z Městských sadů uspěl v Polance. Tři body opavským fotbalistům za výhru 1:0 zařídil gólem Adam Rychlý, který se vrátil do hry po dlouhé absenci zaviněné zraněním.

„Polanka za mě patří do top trojky soutěže. Má kvalitního trenéra a dobré hráče, z nichž hned několik prošlo Opavou,“ začal vykládat o zápase opavský trenér Zdeněk Partyš. „Naše vítězství se nerodilo vůbec lehce. Domácí dobře dostupovali, my jsme byli špatní na balonu a prohrávali devadesát procent osobních soubojů,“ pokračoval čtyřicetiletý kouč. „Když to shrnu, tak to byl velký boj,“ podotkl.

O osudu zápasu rozhodla standardní situace. V 57. minutě ji rozehrával Whiffen, míč se dostal k Rychlému, který hostům trefil tři body. „Pro nás důležité vítězství, to chceme nyní potvrdit ve dvou domácích zápasech,“ nastínil Zdeněk Partyš.

V sobotu hostí Slezané na domácím hřišti ve Velkých Hošticích Krnov, tým s nejlepší defenzivou soutěže. „Tohle utkání musíme zvládnout. Určitě se pomůžeme hráči z áčka. Šest, sedm jich určitě nastoupí. Krnovu bude chybět Kuba Swiech, toho chceme využít,“ řekl ještě Zdeněk Partyš.

Polanka – SFC Opava B 0:1 (0:0)

Branka: 57. Rychlý. Rozhodčí: Godfryd – Malý, Lukašík. ŽK: Leibl, Rončka, Musila, Kirschner, Dybal – Kaizar, Celta, Yahaya, Ligač. Diváci: 105.

Opava B: Jimoh - Wehowský, Rychlý, Kaizar, Celta – Ščudla (90. Jaroszek), Chládek, Whiffen (70. Ligač), Sochor (60. Tipoas)– Velička, Yahaya. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.