Video: Opavský trenér Roman West k přípravě

Zbyněk Pospěch se vrátil do klubu, z kterého se katapultoval do ligy. „Vždycky jsem se chtěl vrátit do Slezského FC. Trenérská práce je pro mě výzvou. Chci se posunout dál,“ svěřil se.

Opava není pro něj první trenérskou zkušeností. Loni vedl na opavské Slavii starší žáky. „Podařilo se nám soutěž dokonce vyhrát. Moc se mi od kluků nechtělo. Ale nabídka z Opavy se neodmítá,“ řekl ještě bývalý ligový útočník. Další přípravný zápas odehraje opavská rezerva ve středu, a to s nováčkem MSFL Frýdlantem.

Šumperk – SFC Opava B 3:2 (0:0)

Branky: Strnad 2, Holík – Cempírek, Mikulenka.

Opava: Kubný - Vrána (46. Cempírek), Kutty, Blažej – Mikulenka, Jaroszek, Ceniga, Jelínek – Dobek (70. Mičola), Žídek, Silbert. Trenéři: Zbyněk Pospěch, Tomáš Mičola.