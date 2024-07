Na nový soutěžní ročník se připravuje divizní nováček z Pusté Polomi. Tým trenéra Davida Štverky má za sebou i první zápas. V něm porazil 2:1 Staré Město. Mezi střelce se zapsali Dluhoš s Kludkou. V týmu jsou i tři nové tváře, na příchodu čtvrté se pracuje.

Jak již Deník informoval, tak z Bílovce dorazil záložník Adam Dluhoš. Dalším nováčkem je Jan Jesch. Jedná se o pětadvacetiletého odchovance ostravského Baníku, který hrával za Hlučín, Petřkovice, Háj ve Slezsku, Bohumín, Nový Jičín a Hlubinu. V ostravském Baníku začala s fotbalem i další nová tvář. Devatenáctiletý křídelník David Dvořáček působil také v Třebovicích, Hlučíně a Háji ve Slezsku. „David je využitelný na levé straně. V přípravě se ukazuje dobře,“ pochvaluje si polomský kouč David Štverka.

Na radaru Polomských je také osmadvacetiletý Daniel Novák. Ten oblékal v minulosti dresy Vítkovic, Karviné, Fryčovic, Hlučína a Petřvaldu na Moravě. „Hrával také na Slovensku. Věřím, že se nám podaří jeho příchod dotáhnout do zdárného konce. Tím by posilování mělo skončit. Šanci dostanou kluci, kteří si divizi vykopali,“ zdůraznil kouč. Naopak do Frenštátu se vrátil Lukáš Sobota.

Pustá Polom má za sebou i jeden přípravný duel. V něm porazila Staré Město 2:1. V sobotu se divizní nováček představí na domácím trávníku, kdy ho od 14 hodin prověří rezerva Slezského FC. „Příprava zatím probíhá podle plánu. V tréninku máme jednadvacet hráčů. Věřím, že na soutěž budeme dobře připraveni,“ zakončil David Štverka.