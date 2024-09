PROGRAMÁTOR CNC KO: Krybusová Daniela Ing., tel.: 553 872 176, 605 961 560, e-mail: krybusova@ostroj.cz Co váš čeká: - programování CNC obráběcích strojů - provádění změn v konstrukční dokumentaci a odpovědnost za jejich správnost - zpracování konstrukční dokumentace - vyřizování neshod ve výrobě - inventarizaci majetku, NV Co od vás očekáváme: - min. SŠ vzdělání strojního zaměření - znalost programování v Autodesk Powermill - znalost CNC programování v systému Heidehain výhodou - znalost programování v Edge /CAM výhodou - znalost normování a technologie strojírenské výroby - znalost práce na PC (MS Office, IFS výhodou) - samostatnost, proaktivní přístup k práci Co vám můžeme nabídnout: - 5 týdnů dovolené - dotované závodní stravování - příspěvek na dopravu - náborový příspěvek (u vybraných profesí) - příspěvek na penzijní připojištění - benefitní program Benefit plus - motivační odměňování - firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky - vánoční dárky - zázemí stabilní a seriózní společnosti 34 000 Kč

