„Prohráli jsme 2:3. Taková je realita,“ krčil smutně rameny trenér Polomských David Štverka. „Šancí jsme měli nespočet. Mohli jsme hned na začátku rozhodnout,“ podotkl. Ty největší tutovky měli Rolný s Frankem. Dresler a po něm Švec dokonce vykopávali balón z brankové čáry. „Pak jsme nezachytili brejk a Petřvald šel do vedení,“ pokračoval domácí kouč. Kovařík vysunul Dujsíka a ten nedal Muczkovi šanci. „Do poločasu jsme mohli vyrovnat, žel nám nebylo přáno,“ hlesl polomský stratég.

Do druhého poločasu šla Polom s jasným cílem vyrovnat. Jenomže jí vzal vítr z plachet šťastný gól Vengřinka. Naděje domácím svitla po hezké kombinaci Duška s Rolným. Druhý jmenovaný byl ve vápně faulován a nařízenou penaltu proměnil. „Pak jsme ale při standardce vyrobili penaltu my a bylo po zápase. Soupeř vedl o dva góly a zápas si zkušeně pohlídal,“ přiznal David Štverka. Pokutový kop za faul na Vengřinka proměnil kanonýr Gebauer. Domácí v nastavení už jen Palatickým korigovali na konečných 2:3. „Dostáváme strašně moc gólů. Bylo to vidět už i v přípravě. Musíme se zaměřit na defenzivu. V ní nám to skřípe,“ zakončil David Štverka.

Pustá Polom - SFC Opava B | Video: Petr Widenka

„Pro nás šlo o povedené utkání. Nezačali jsme dobře. Přežili jsem tři velké šance domácích a pak už to šlo. Vítězství má pro nás velkou cenu. Polom jsme totiž porazili až na sedmý pokus,“ řekl k utkání trenér Petřvaldu Jiří Halamíček.

Pustá Polom – Petřvald na Moravě 2:3 (0:1)

Branky: 49. Rolný (penalta), 94. Palatický – 27. Dujsík, 47. Vengřinek, 60. Kovařík (penalta). Rozhodčí: Broskevič – Macrineanu, Láryš. ŽK: Pavlík, Jesch – Chmiel, Dujsík, Celba, R. Huvar. Diváci: 120.

Pustá Polom: Muczka – Pavlík, Kuděla (40. Drozd), Potůček – Dluhoš (70. Hrabina), Berger, Jesch (70. Kludka), Dušek (74. Dvořáček) – Rolný, Frank (74. Novák), Palatický. Trenér: David Štverka.

Petřvald na Moravě: Chmiel – Burgo, Dresler, Švec, Kalfas – Dujsík (72. Buryan), Vengřinek (86. R. Huvar), Opatřil, Puchel (65. Barkov) – Celba (86. Pohorelli), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.