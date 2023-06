„Je pravdou, že k utkání odjížděli v řádně okleštěné sestavě. Navíc brzy se nám zranil Wojatschke, část zápasu odkulhal a když už to nešlo, šel do hry náhradní brankář Rolný,“ začal o zápase hovořit opavský trenér Zdeněk Partyš. Jeho tým začala excelentně. Už ve 2. minutě dostal balon za obranu Dostál a přeloboval brankáře Švrčinu. Polanka vyrovnala po akci ze strany, kdy se prosadil Fusek. „Oba týmy chtěly v prvním poločase hrát otevřený fotbal,“ řekl ještě Zdeněk Partyš.

Žluté peklo na Horním náměstí, Opava bude slavit titul

Na začátku druhého poločasu poslal Opavu znovu do vedení Wojatschke. „Od tohoto okamžiku nás dostala Polanka pod velký tlak. My jsme bránili z obranného bloku v nižším postavení. Ten soupeř těžko překonával. Kluci si tak mohli vyzkoušet něco nového,“ podotkl kouč Slezského FC Opava. Domácí nakonec osm minut před koncem srovnali povedenou střelou. „Byla to životní rána do šibenice. Moji kluci ale zaslouží velkou pochvalu,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Polanka – Slezský FC Opava B 2:2 (1:1)

Branky: 25. Fusek, 82. Tížek – 2. Dostál, 46. Wojatschke. Rozhodčí: Lukašík – Ganaj, Dvořák. ŽK: Musila – Nemeček, Veselý, Šeba, Mikulenka. Diváci: 150.

Opava B: Nemček – Mikulenka, Blažej, Dušek – Šeba, Žídek, Wojatschke (51. Rolný), Gorčica, Celta – Veselý, Dostál. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.