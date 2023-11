„Podcenili jsme situace při bránění a soupeř nás za to potrestal. Dostali jsme dva zcela zbytečné góly,“ zlobil se opavský kouč Zdeněk Partyš. První branku dal už v 8. minutě Červeňák. „Soupeř udělal dlouhý nákop za obranu. Jeden hráč předběhl naše tři. Situaci jsme podcenili,“ přiznal mladý kouč. Ve 25. minutě bylo srovnáno. Ščudla odcentroval ze strany a Velička hlavou překonal domácího brankáře Kružíka. Remízový stav dlouho nevydržel. „Domácí kopali centr ze strany. Měli jsme mít nabrané hráče, bohužel jeden se na to vykašlal a soupeř dal druhou branku,“ kroutil hlavou Zdeněk Partyš.

Opava se poté snažila s výsledkem něco udělat. „Měli jsme snad pět čistých gólovek, ani jsme ale ale neproměnili. Soupeř hrál navíc v deseti, ani to nám nepomohlo. Fotbal se hraje v boxech. My jsme v tom jesenickém nehráli dobře. Chytli se i diváci. Když to shrnu, tak domácí chtěli vyhrát více, než my. Jsem hodně zklamaný,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Jeseník – SFC Opava B 2:1 (2:1)

Branky: 8. Červeňák, 28. M. Furik – 25. Velička. Rozhodčí: Sklář – Malý, Habermann. ŽK: Cekuras, Bráblík, Krézek, Zelinka, Kysela, Grulich – Velička, Ščudla, Kostka. ČK: 53. Krézek. Diváci: 270.

Opava B: Číž – Wehowský, Kaizar (64. Kramář), Celta, Ščudla – Jaroszek (46. Stambolidis), Tipoas (82. Hendrych), Chládek, Haitl – Velička, Ligač. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.