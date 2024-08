První velkou šanci si vypracovala Opava. Ve 13. minutě se k míči dostal Sochor, balón si nachystal na střelu a gólman Prokel jeho ránu s vypětím všech sil vytáhl na rohový kop. „Je to škoda. Být to gól, utkání se mohlo vyvíjet jinak,“ podotkl Opavy Zdeněk Partyš.

Po půlhodině hry bylo rušno na druhé straně. Kaizar ve vápně fauloval Hellera a sudí Jurajda nařídil pokutový kop. K míči se postavil Teplý. Jeho první pokus gólman Richter vyrazil, ovšem proti hlavičce stejného hráče byl krátký. O minutu později nahrával aktivní Hellera Wojnarovi a ten zvyšoval na 0:2. „První poločas nebyl z naší strany dobrý. V kabině jsme si museli některé věci vyříkat, padla i ostrá slova“ přiblížil opavský kouč.

Při odchodu do kabin se do slovní přestřelky dostali domácí trenér Zbyněk Pospěch s havířovským Pavlem Malcharkem. Vše nakonec vyústilo ve vyloučení domácího člena realizačního týmu. „Udeření láhví, kterou držel v ruce do obličeje hostujícího AT1 po skončení 1. poločasu při odchodu do kabin, cca na středu HP. Došlo ke slovní konfrontaci s hostujícím AT1, a následně k udeření,“ napsal k Pospěchově vyloučení do zápasí hlavní arbitr David Jurajda.

Po přestávce byl nejdříve po druhé žluté vyloučen domácí Kaizar a pak se začaly dít věci. Nejdříve jasnou tutovku zazdil Teplý, vzápětí vyšel Opavským brejk a Blatný snížil. Tentýž hráč pak po přihrávce Jaroszka dokonce vyrovnal.

Opava sahala po senzaci. Jenomže ji začaly docházet síly. Tři minuty před koncem se balon dostal ke Kuzmanovičovi, který chytře vystřelil, trefil Teplého a balón skončil v opavské síti. „Za druhý poločas musím kluky pochválit. Sáhli si na samé dno, bylo tam srdce, bojovnost. Bohužel v deseti to bylo strašně těžké. Havířov má kvalitu a nakonec to urval ve svůj prospěch,“ pronesl Zdeněk Partyš. „Samozřejmě, že za vítězství jsem rád. Z průběhu utkání jsme ale zklamaný. Měli jsme zápas zvládnout lépe. Střetnutí jsme měli pod kontrolou. Za stavu 2:0 ale zazdíme jasnou šanci. Dostaneme gól z brejku. Opava se dostala na koně, nakonec i vyrovnala,“ hodnotil utkání trenér Havířova Tomáš Mrázek. „Od vyloučení domácího hráče jsme si mysleli, že to půjde samo. Bylo tam vidět podcenění, a to se nám málem vymstilo,“ zakončil trenér Havířova.

Slezský FC Opava B – Havířov 2:3 (0:2)

Branky: 69. a 74. Blatný – 32. a 87. Teplý, 33. Wojnar. Rozhodčí: Jurajda – Dudek, Broskevič. ŽK: Kaizar, Jaroszek, Vincour – Blejchar, Skoupý, Wojnar, Hrabec. ČK: 46. Pospěch, 57. Kaizar. Diváci: 120.

Opava: Richter – Jaroszek, Kaizar, Vincour, Buchta – Haitl (60. Polák), Kokeš (53. Hendrych), Panyla (53. Cileček), Sochor, Chylek – Blatný. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Havířov: Prokel – Skoupý (82. Večeřa), Blejchař, Jonathan – Wojnar (73. Zaremba), Latoň – Heller, Kuzmanovič, Zavadil (73. Pantok) – Teplý, Berek (60. Hrabec) Trenér: Tomáš Mrázek.