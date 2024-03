/FOTOGALERIE/ Čtyři branky vstřelili v generálce na jarní část divize fotbalisté opavského béčka. Rýmařov porazili 4:2. Slezané hlavně ve druhém poločase měli navrch. Trenér Zdeněk Partyš neskrýval svou spokojenost. Jarní premiéru si jeho tým odbude v neděli na hřišti Bohumína.

SFC Opava"B" - Rýmařov 4:2 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Hrálo se na strašně těžkém terénu. Jsem rád, že se s tím dokázali kluci popasovat. Rýmařov v prvním poločase dobře bránil, nám se naštěstí podařilo vstřelil dva rychlé góly,“ poznamenal Zdeněk Partyš. První branku dal po centru ze strany Sochor, druhou přidal po standardní situaci Haitla Helebrand, který zakončoval u zadní tyče. „Bohužel jsme se následně nevyvarovali chyb. Vyrobili jsme ztráty, které soupeř dokázal potrestat,“ mrzelo opavského trenéra.

Ve druhém dějství byli Opavští lepším týmem. „Hrálo se v naši režii. Prakticky to bylo na jednu bránu. Na hřišti jsme jasně dominovali,“ podotkl kouč opavské rezervy. „S výkonem celého týmu jsme spokojeni. Jako pozitivum vnímám to, že se hrálo na přírodní trávě,“ pochvaloval si Zdeněk Partyš.

Opavské béčko bude na jaře patřit k favoritům soutěže. „Chceme vyhrát každý zápas a pak uvidíme, co z toho nakonec bude. Máme za cíl se prezentovat aktivním fotbalem. Hrát v evropském módu a připravovat mladé kluky na profi fotbal. To znamená vysoko presovat, a to až do osobního bránění,“ nastínil kouč opavského béčka.

V neděli hraje Slezský FC Opava v Bohumíně. „Na zápas se těšíme. Uvidíme, jak to bude ale s gólmany. Áčko totiž hraje na Žižkově a náš Hafera je nemocný. Snad bude do neděle v pořádku,“ zakončil Zdeněk Partyš.

SFC Opava B – Rýmařov 4:2 (2:2)

Branky Opavy: Sochor, Helebrand, Velička, Ligáč.

Opava: Richter – Helebrand (46. Kadlec), Kaizar, Celta,Wehowský (46. Kim) – Chládek, Haitl (46.

Velička), Sochor, Jaroszek – Marzuq (46. Šrek), Ligáč. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.