Bez posil z áčka nastoupili fotbalisté rezervy Slezského FC proti Polance. Opavští v prvním poločase dvakrát inkasovali. Po přestávce chtěli s výsledkem něco udělat. Blatný snížil na 1:2, to ale bylo vše. Hosté si nakonec odvezli tři body za vítězství 3:1.

SFC Opava B - Břidličná 2:0 | Video: Petr Widenka

„Hráli jsme s nejhernějším týmem v soutěži. Hrál se rychlý ofenzivní a moderní fotbal. Vůbec se netaktizovalo,“ řekl na úvod trenér opavské rezervy Zdeněk Partyš. „Zápas nám otevřel oči. Soupeř byl herní, my jsme si nedokázali odskočit, soupeř si uměl přihrát, což nám nešlo,“ pokračoval kouč opavského béčka. Hosty poslal do vedení už v 10. minutě Vachník. Ve 27 minutě se prosadil ranou do šibenice Musila – 0:2.

Po přestávce chtěli Opavští s výsledkem něco udělat. „Změnili jsme rozestavení. Šli jsme do rizika, hráli jsme s třemi útočníky a podařilo se nám i snížit,“ podotkl Zdeněk Partyš. Po rohovém kopu se trefil Blatný. „To bylo z naší strany vše. Polanka pak dala ještě jednu branku. Za druhý poločas ale nemohu svým klukům nic vytknou,“ zakončil trenér SFC Opava.

SFC Opava B – Polanka nad Odrou 1:3 (0:2)

Branky: 66. Blatný – 10. Vachník, 27. Musila, 83. Rozsypal. Rozhodčí: Zapletal – Pospíšil, Trigas. ŽK: Kim, Hendrych – Paprskář, Kirschner. Diváci: 80.

SFC Opava B: Hafera – Wehowský, Kaizar (46. Jaroszek), Hendrych, Celta – Sochor, Šrek, Whiffon, Kim (66. Ščudla) – Blatný, Ligač. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.