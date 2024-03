Fotbal, který byl v nedělním dopoledni k vidění v Havířově rozhodně nenudil. Domácí Indiáni s několika ligisty v sestavě hostili béčko Slezského FC Opava. Hosté šli v prvním poločase do vedení, pak byl ale vyloučen Šrek a svěřenci trenéra Tomáše Mrázka vyrovnali na konečných 1:1.

Opava remizovala v Havířově. Trenér Zdeněk Partyš byl spokojen | Foto: Deník/Petr Widenka

„Byl to dobrý zápas. Hrálo se na skvěle připraveném hřišti,“ pochvaloval si opavský kouč Zdeněk Partyš. „Proti nám se postavil kvalitní tým, který má ve svém středu řadu osobností. Nepočítali jsme s tím, že do hry naskočí Honza Schaffartzik s Pavlem Zavadilem,“ pokračoval trenér rezervy Slezského FC Opava. V 16. minutě šli hosté do vedení. Kim nachystal míč Sochorovi a ten překonal havířovského gólmana. „Zajímavé momenty byly k vidění na obou stranách. Je škoda, že se nám nepodařilo přidat druhý gól. Dobré šance měli Marzuq a Rataj,“ vyjmenovával Zdeněk Partyš. Minutu před poločasem uviděl druhou žlutou kartu Šrek a zápas pro něj skončil.

VIDEO: Sportovním králem Opavska Jakub Šiřina! Basketbalisté ovládli anketu

Po přestávce Indiáni rychle vyrovnali. Individuální chybu jedno z opavských hráčů potrestal Patrik Kundrátek. „Byla to škoda. Fotbal je ale o chybách,“ poznamenal jednačtyřicetiletý kouč Opavy. Havířov si poté vytvořil slušný tlak. „Hodně nás mačkali. My jsme chtěli hrozit z brejků, bohužel nám to ale nešlo. Nakonec jsme uhráli bod a ten bereme,“ přiznal Zdeněk Partyš. „Kluky musím pochválit. Hráli dobře. Bylo tam vidět opavské srdce. Zápas měl náboj a třetiligovou úroveň,“ zakončil trenér opavského béčka.

Havířov – Slezský FC Opava B 1:1 (1:0)

Branky: 48. P. Kundrátek – 16. Sochor. Rozhodčí: Potiorek – Krupa, Tvardek. ŽK: Jež, Michalčík – Richter, Šrek, Sochor, Rataj. ČK: 44. Šrek. Diváci: 480.

Opava B: Richter – Wehowský, Helebrand, Celta, Kadlec – Haitl, Šrek, Sochor (82. Ščudla), Kim (46. Chládek) – Marzuq (66. Pejša), Rataj (90. Jaroszek). Trenér: Zdeněk Partyš.