„Klukům nemáme, co vytknout. Drželi jsme balón, hráči plnili pokyny,“ pochvaloval si trenér opavského béčka Zdeněk Partyš. „Měli jsme i šance, bohužel jako první se prosadil soupeř. Musím říci, že šlo o šťastnou branku,“ pokračoval opavský stratég. Střela jednoho z domácích hráčů před brankářem Haferou zaplavala. Ten míč vyrazil, bohužel ale jen k Vrzalovi a ten ji dorazil do sítě – 1:0. „Naštěstí nás tato branka do kolen neposlala,“ vydechl si Zdeněk Partyš.

V 58. minutě se k míči dostal Sochor. Obešel si čtyři protihráče, naznačil střelu. Nakonec ale dal míč na Blatného a ten ho uklidil do opuštěné branky – 1:1. Dvacet minut před koncem dala osobě vědět no opavská posila z Vítkovic, a to Rostislav Chylek. Ten se dostal na hřiště po přestávce. Ten běžel sám na gólmana, nechal se doběhnout, nicméně hezky uvolnil Blatného a ten vstřelil svou druhou branku zápasu. „Oba naše góly byly krásné. Musely potěšit oko nejednoho fanouška,“ rozplýval se kouč opavského béčka.

Pustá Polom - SFC Opava B | Video: Petr Widenka

Patnáct minut před koncem domácí srovnali. Vojtěšek trefil zeď, míč změnil směr a skončil za zády gólmana Hafery. „I druhá branka domácích byla z kategorie šťastných. Chtěli jsme vyhrát, bod ale bereme,“ zakončil Zdeněk Partyš.

Řepiště – SFC Opava B 2:2 (1:0)

Branky: 41. Vrzal, 75. Vojtěšek – 58. a 70. Blatný. Rozhodčí: Pospíšil – Matulík, Slaný. ŽK: Buchta, Blatný, Chylek. Diváci: 150.

SFC Opava B: Hafera – Jaroszek (59. Kokeš), Pejša, Kaizar, Buchta (66. Hendrych) – Celta, Haitl, Vladař (46. Chylek), Panyla (59. Whiffen) – Blatný, Sochor. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.