Luxusní začátek měli fotbalisté opavské rezervy na hřišti ve Vratimově. Během šestnácti minut dali tři branky a nakonec svého hostitele vyprovodili debaklem 6:2.

Opavské béčko vyhrálo ve Vratimově | Foto: Deník/Petr Widenka

„Bylo to o přístupu. Ten jsme v Krnově neměli. Najednou jsme začali sprintovat, dostávali jsme se do zakončení a stříleli branky,“ pochvaloval si trenér Opavy Zdeněk Partyš. „Týden měli kluci náročný. Za špatný výkon v Krnově dostali pořádně zabrat. Před utkáním jsme jim pustili poločas z finálového duelu Evropské ligy mezi Bergamem a Leverkusenem. Chtěli jsme po nich takový přístup, jaký měla Atalanta,“ pokračoval hostující stratég.

Už po sedmi minutách hry šla Opava do vedení. Blatný potáhl míč, dal ho na Vladaře, který naznačil střelu a uvolnil Ligače, který míč uklidil do brány. Na 0:2 dával Sochor, který tečoval střelu Šreka. Povedený úvod korunoval třetí brankou Jaroszek. „Musel jsem si vzít žvýkačku, jinak bych na výkon svých kluků koukal s otevřenou pusou. Hráli opravdu výborně. Byl to totální fotbal,“ byl nadmíru spokojený Zdeněk Partyš.

Opava nakonec vyhrála vysoko 6:2. „Nedali jsme domácím žádný prostor. Jsem rád, že se nám podařilo zápas zvládnout, a to i proto, že utkání sledovalo celé naše vedení,“ zakončil trenér béčka Slezského FC Opava.

Vratimov – SFC Opava B 2:6 (0:3)

Branky: 73. Klejnot, 85. Šindler – 7. Ligač, 10. a 55. Sochor, 16. Jaroszek, 72. Cileček, 90.+1. Vladař. Rozhodčí: Stipčák – Pavlica, Smýkal. ŽK: Chlopek, Trmal, Maršál, Roháček – Šrek. Diváci: 100.

Opava B: Hafera – Jaroszek, Šrek, Celta, Kadlec – Sochor, Hendrych (69. Cileček), Kokeš, Vladař – Blatný (69. Buchta), Ligáč. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.